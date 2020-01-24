{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
WTA

Бывшая первая ракетка мира Возняцки завершила карьеру

Датчанка выступала на профессиональном уровне с 2005 года
Каролин Возняцки EPA-EFE/SCOTT BARBOUR
Описание
Каролин Возняцки
© EPA-EFE/SCOTT BARBOUR

ТАСС, 24 января. Датчанка Каролин Возняцки завершила спортивную карьеру после поражения в третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису. В конце прошлого года Возняцки написала на своей странице в Instagram, что этот турнир станет последним в ее карьере.

29-летняя Возняцки проиграла представительнице Туниса Онс Жабер со счетом 5:7, 6:3, 5:7. Датчанка выступала на профессиональном уровне с 2005 года. 6 декабря на своей странице в Instagram она объявила о решении уйти из спорта.

"Я уйду из профессионального тенниса после Открытого чемпионата Австралии. Это решение не имеет никакого отношения к моему здоровью. В последние месяцы я поняла, что в жизни есть вещи, которых хотелось бы достичь вне корта, создание семьи было одной из таких целей. Пока я хочу продолжать путешествовать по миру и распространять информацию о ревматоидном артрите (предстоящий проект) - это то, что движет меня вперед", - написала тогда спортсменка.

Возняцки стала первой теннисисткой из Дании, которой удалось возглавить рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA). В ранге первой ракетки мира она провела 71 неделю (49 подряд), что является девятым результатом в истории.

Датчанка является победительницей 30 турниров WTA в одиночном разряде и двух - в парном. В активе спортсменки победа на Открытом чемпионате Австралии (2018), в 2009 и 2014 годах она выходила в финал Открытого чемпионата США. На Открытом чемпионате Франции ее лучшим результатом является выход в четвертьфинал (2010, 2017), на Уимблдоне - в четвертый раунд турнира (2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2017).

Теги
WTA
Реклама на ТАСС
Australian Open
Серена Уильямс завершила выступление на Australian Open
Американка уступила в трех сетах китаянке Ван Цян
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС