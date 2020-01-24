Бывшая первая ракетка мира Возняцки завершила карьеру

ТАСС, 24 января. Датчанка Каролин Возняцки завершила спортивную карьеру после поражения в третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису. В конце прошлого года Возняцки написала на своей странице в Instagram, что этот турнир станет последним в ее карьере.

29-летняя Возняцки проиграла представительнице Туниса Онс Жабер со счетом 5:7, 6:3, 5:7. Датчанка выступала на профессиональном уровне с 2005 года. 6 декабря на своей странице в Instagram она объявила о решении уйти из спорта.

"Я уйду из профессионального тенниса после Открытого чемпионата Австралии. Это решение не имеет никакого отношения к моему здоровью. В последние месяцы я поняла, что в жизни есть вещи, которых хотелось бы достичь вне корта, создание семьи было одной из таких целей. Пока я хочу продолжать путешествовать по миру и распространять информацию о ревматоидном артрите (предстоящий проект) - это то, что движет меня вперед", - написала тогда спортсменка.

Возняцки стала первой теннисисткой из Дании, которой удалось возглавить рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA). В ранге первой ракетки мира она провела 71 неделю (49 подряд), что является девятым результатом в истории.

Датчанка является победительницей 30 турниров WTA в одиночном разряде и двух - в парном. В активе спортсменки победа на Открытом чемпионате Австралии (2018), в 2009 и 2014 годах она выходила в финал Открытого чемпионата США. На Открытом чемпионате Франции ее лучшим результатом является выход в четвертьфинал (2010, 2017), на Уимблдоне - в четвертый раунд турнира (2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2017).