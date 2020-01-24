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Australian Open

Серена Уильямс завершила выступление на Australian Open

Американка уступила в трех сетах китаянке Ван Цян
Серена Уильямс и Ван Цян EPA-EFE/LYNN BO BO
Описание
Серена Уильямс и Ван Цян
© EPA-EFE/LYNN BO BO

ТАСС, 24 января. Американка Серена Уильямс уступила представительнице Китая Ван Цян в матче третьего раунда Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Общий призовой фонд составляет $49,1 млн.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (2:7), 7:5 в пользу китайской теннисистки, посеянной на турнире под 27-м номером. Уильямс имела восьмой номер посева. Американка и китаянка провели вторую очную встречу. Теперь счет в их противостоянии равный - 1-1.

В четвертом круге 28-летняя Ван Цян сыграет с представительницей Туниса Онс Жабер, которая ранее победила бывшую первую ракетку мира Каролин Возняцки из Дании. Спортсменка показала свой лучший результат в карьере на Australian Open, выйдя в четвертый раунд. Ранее она останавливалась на стадии третьего круга в 2019 году.

В активе 38-летней Уильямс 23 победы на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, что является рекордом Открытой эры (период с 1968 года по настоящее время, когда все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях - прим. ТАСС). Однако рекордсменкой за всю историю тенниса является австралийка Маргарет Корт, в активе которой 24 титула.

Открытый чемпионат Австралии завершится 2 февраля.

Теги
Australian Open
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WTA
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