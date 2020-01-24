Голландский мотогонщик Стравер умер спустя неделю после аварии на "Дакаре"

Гонка со смертью. Кто больше всех рискует жизнью на "Дакаре"

Ралли впервые прошло на территории Саудовской Аравии. 48-летний гонщик был доставлен на вертолете в больницу в Эр-Рияде, он упал на 120-м километре, врезавшись в дюну на скорости около 50 км/ч и сломав один из шейных позвонков. Голландца нашел португальский гонщик Мариу Патрау, который вызвал медицинскую бригаду и оставался с мотоциклистом до ее прибытия.

Ранее на ралли погиб португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш, упав с мотоцикла на седьмом этапе.

Стравер в третий раз принимал участие в ралли "Дакар". В 2018 году он финишировал на 49-м месте в зачете мотоциклистов. В 2019 году он стал 30-м и выиграл специальный зачет, в котором спортсменам официально запрещена помощь механиков, то есть любые работы с техникой должны производиться только самим гонщиком.

Стравер стал 30-м участником "Дакара", погибшим от травм, полученных во время участия в ралли-рейде. До гонки 2020 года предыдущий смертельный случай был зафиксирован в 2015 году, когда в Аргентине погиб польский мотогонщик Михал Херник. "Дакар" 2020 года стал первым ралли с 2007 года, когда погибли сразу двое участников.