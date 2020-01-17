Гонка со смертью. Кто больше всех рискует жизнью на "Дакаре"

Ралли-марафон "Дакар" — самая известная и одна из самых опасных гонок в мире. С первого ралли-рейда в 1979 году на трассах скончался 71 человек — в их числе гонщики, сотрудники команд, зрители, журналисты и сам основатель гонки француз Тьерри Сабин. Не обошлось без жертв и в Саудовской Аравии, где "Дакар" проходил впервые в истории. Во время седьмого этапа погиб 40-летний португальский мотоциклист Паулу Гонсалвеш. Он принимал участие в ралли-рейде уже в 13-й раз и был хорошо знаком фанатам "Дакара". В 2015 году Гонсалвеш остановился в шаге от победы, уступив только Марку Коме, который тогда стал пятикратным победителем. Кома после той победы завершил свою гоночную карьеру и стал спортивным директором "Дакара", но вернулся в этом сезоне, что едва не стоило ему жизни.

43-летний гонщик поддержал двукратного чемпиона "Формулы-1" Фернандо Алонсо, дебютировавшего на "Дакаре", и стал его штурманом. На десятом этапе ралли Алонсо и Кома перевернулись на дюне, гонщики отделались проколотым колесом и разбитым лобовым стеклом, но смогли продолжить гонку. Но вряд ли у этой истории был бы счастливый конец, если бы в такую же аварию попал мотоциклист.

Not a smooth start of the stage for @alo_oficial!



He dropped over 1h with an early crash and resumed driving without a windshield!



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Еще одна катастрофа произошла уже на предпоследнем этапе. Нидерландский мотогонщик Эдвин Стравер врезался в дюну на сравнительно небольшой скорости — около 50 км/ч, но для мотоциклиста это столкновение имело очень серьезные последствия. Стравер сломал один из шейных позвонков, его сердце остановилось на десять минут, и до сих пор он находится в реанимации в критическом состоянии. Конечно, аварии случаются во всех зачетах, стоит вспомнить хотя бы ужасное происшествие с экипажем Владимира Чагина в 2007 году. Тогда на скорости 100 км/ч российский грузовик налетел на трехметровую груду камней, после чего несколько раз перевернулся. Экипаж получил травмы различной тяжести — перелом позвоночника у Сергея Савостина, Владимиру Чагину диагностировали сильное сотрясение мозга, Семен Якубов отделался сломанной рукой и многочисленными ушибами. При этом кабину машины смяло, буквально расплющило об землю, а кузов вовсе оторвало.

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Но пилоты грузовиков, внедорожников и даже багги защищены каркасом машины, а мотоциклисты могут надеяться только на собственную реакцию и шлем. За всю историю "Дакара" погибли 29 гонщиков, из них 21 — мотоциклисты. Ралли-2020 можно считать одним из самых аварийных за последние 20 лет. До этого года авария со смертельным исходом произошла в 2015 году, когда в Аргентине погиб польский мотогонщик Михал Херник. Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова назвала гибель Гонсалвеша потерей для всего ралли-рейдового сообщества, отметив, что мотоциклисты являются наиболее уязвимым классом гонщиков. "Нужна стопроцентная концентрация, нельзя расслабиться буквально ни на секунду, ни на долю секунды. Когда гонщик едет на мотоцикле со скоростью 150−170 км/ч, то малейшая ошибка может привести к плохому исходу. На мотоцикле спортсмены меньше всего защищены, не как автомобилисты в каркасах, — сказала Нифонтова. — Выходить на следующий день на спецучасток после такого очень тяжело, у тебя как будто камень на душе. Очень сложно морально, особенно мотоциклистам, которые понимают, что такое может случиться с каждым". Не могут без адреналина Руководитель комиссии кросс-кантри ралли Федерации мотоциклетного спорта России Роберт Санакоев считает, что на данном этапе сложно придумать какие-либо способы защитить мотоциклистов от травм и аварий. И экипировка, и рисунок трасс создаются с целью максимально обезопасить спортсменов. Кардинальным решением может стать только отмена гонок, но это, конечно, не выход.

"Участники мотозачета — самые рисковые люди, которые просто не могут без адреналина. На данный момент улучшить технику или экипировку практически невозможно, у мотоцикла все равно не появится полного каркаса, как у автомобилей. Мотогонщики выступают в полной экипировке — начиная от спортивной обуви до комбинезонов с защитой спины, шеи, шлемов, причем все должно соответствовать допуску. Но даже с защитой участие в таких ралли-марафонах оказывает очень большую нагрузку на организм. Рассматривали разные варианты того, как обезопасить гонщиков, думали даже над введением ограничений по возрасту. Но пока это все притянуто за уши, и мы много лет ломаем копья по этому поводу", — пояснил Санакоев. Несмотря на кажущуюся легкость мотоциклетной экипировки, она все же защищает мотогонщика от целого ряда неприятностей. Причем не просто от ушибов и ссадин, но и от переломов. "Мотогонщики достаточно часто падают, но экипировка спасает голову, локти, колени. Серьезно помогает при средних авариях — от ушибов и даже переломов. Экипировка тоже серьезно эволюционировала с годами — материалы стали легче, но прочнее", — отметил Санакоев.

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Если невозможно улучшить и без того хорошую защитную экипировку, следующим логичным шагом становится облегчение трасс. Но с этим тоже проблема — люди участвуют в ралли, чтобы бросить вызов самому себе, почувствовать адреналин, применить свое мастерство. "Работа с трассами не станет каким-то решающим фактором. Это головная боль для каждого организатора, потому что каждый пытается сделать максимально безопасную трассу, но были случаи, когда даже очень опытные спортсмены буквально через 200 метров после старта падали на ровном месте и ломали руку, — рассказал собеседник ТАСС. — Мотоциклист слишком уязвим, не защищен на любой дороге, а на "Дакаре" он остается один на один с пустыней". "Как показывает практика, в любом соревновании для мотогонщика самым сложным оказывается монотонность движения. Когда есть ритм, смена ландшафта, человек более сконцентрирован, лучше реагирует на происходящее. Понятно, что камни, овраги, обрывы очень опасны для гонщика, но там мотоциклист по умолчанию едет с полной концентрацией. На монотонном и кажущемся безопасном участке человек может расслабиться, а на мотоцикле, увы, даже небольшая ошибка может привести к серьезным последствиям, — пояснил Санакоев. — Нужно работать со спортсменами, чтобы они повышали мастерство, не приезжали неподготовленными. Но тот же Гонсалвеш участвовал в 13-м "Дакаре", это был опытнейший человек".