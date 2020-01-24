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Допинг в спорте

Пахноцкая: большая часть спортсменов попадается на допинге из-за своей необразованности

По словам заместителя гендиректора РУСАДА, многолетняя статистика нарушений свидетельствует о том, что 80% спортсменов не являются нарушителями антидопинговых правил

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Статистика нарушений показывает, что антидопинговое образование требует большего внимания. Такое мнение выразила журналистам заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

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"Многолетняя статистика нарушений свидетельствует о том, что 80% спортсменов не являются нарушителями антидопинговых правил. Из оставшихся 20% меньше трети являются мошенниками, а большая часть попадается на нарушении из-за своей необразованности. Именно поэтому внимание антидопинговому образованию нужно усиливать", - заявила Пахноцкая.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно принял решение лишить статуса соответствия РУСАДА за манипуляции с базой московской лаборатории. Это может привести к санкциям в отношении российского спорта: Россия на четыре лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. 9 января WADA передало дело в Спортивный арбитражный суд (CAS), который должен будет поставить точку в этом разбирательстве.

Теги
Допинг
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Допинг в спорте
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