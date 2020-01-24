ФШР: матч Цзюй Вэньцзюнь и Горячкиной стал самым ярким в истории игр за шахматную корону

Горячкина проиграла Цзюй Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира на тай-брейке в пятницу - 1,5:2,5. По итогам 12 партий с классическим контролем времени была зафиксирована ничья - 6:6. Игра проходила сначала в Шанхае, а потом во Владивостоке.

ВЛАДИВОСТОК, 24 января. /ТАСС/. Матч за мировую корону между китаянкой Цзюй Вэньцзюнь и Александрой Горячкиной стал самым ярким и заметным в новейшей шахматной истории. Такое мнение на церемонии закрытия матча во Владивостоке высказал исполнительный директор Федерации шахмат России Марк Глуховский.

"Сегодня вы закончили писать очередную главу в шахматной истории, и это была очень захватывающая глава. Хотел поблагодарить Международную федерацию шахмат, которая решила разделить этот матч между Китаем и Россией, и шахматные любители могли возможность наблюдать за партиями вживую, - сказал Глуховский. - Этот матч стал, безусловно, самым заметным на первенство мира в новейшей истории. Огромное количество людей следило за ним, писало о нем, переживало, и это свидетельство того, что игра была достойной".

"По ходу игры преимущество переходило из рук в руки, борьба была захватывающей, и все закончилось увлекательным и прекрасным тай-брейком. Именно качеством партий определяется уровень всей игры", - добавил он.

Призовой фонд матча за звание чемпионки мира составлял €500 тыс., победительница получит 55% от этой суммы (60% полагалось в случае победы без тай-брейка).