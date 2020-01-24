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Матч за женскую шахматную корону

Горячкина проиграла Цзюй Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира по шахматам

На тай-брейке россиянка уступила китаянке по итогам четырех партий
Цзюй Вэньцзюнь и Александра Горячкина Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Цзюй Вэньцзюнь и Александра Горячкина
© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 24 января. /ТАСС/. Россиянка Александра Горячкина проиграла обладательнице мировой шахматной короны китаянке Цзюй Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира. Первая часть матча проходила в Шанхае с 5 по 12 января, вторая - во Владивостоке с 16 по 24 января.

На тай-брейке 21-летняя Горячкина проиграла китаянке по итогам четырех партий с укороченным контролем времени (25 минут с добавлением 10 секунд на ход,) со счетом 1,5 - 2,5. Первая, вторая и четвертая партии завершились вничью, в третьей партии победила 28-летняя китаянка.

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По итогам 12 партий с классическим контролем времени (90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого) в матче между Горячкиной и Цзюй Вэньцзюнь была зафиксирована ничья - 6:6. Цзюй Вэньцзюнь победила в четвертой, девятой и десятой партиях, Горячкина - в пятой, восьмой и 12-й, остальные партии завершились вничью. Призовой фонд матча за звание чемпионки мира составлял €500 тыс., победительница получит 55% от этой суммы (60% полагалось в случае победы без тай-брейка).

Цзюй Вэньцзюнь в мае 2018 года в матче за звание чемпионки мира, который проходил в Шанхае и Чунцине, обыграла обладательницу титула соотечественницу Тань Чжунъи. В ноябре того же года в Ханты-Мансийске она стала чемпионкой мира по нокаут-системе, победив в финале россиянку Екатерину Лагно. Также китаянка является двукратной победительницей Всемирной шахматной олимпиады (2016, 2018), двукратной чемпионкой мира по быстрым шахматам (2017, 2018), двукратной победительницей командного чемпионата мира (2009, 2011). В рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) она занимает второе место (2584 баллов), уступая китаянке Хоу Ифань (2664), которая сначала перешла в мужские соревнования, а затем сделала паузу в карьере.

Горячкина дважды побеждала на чемпионатах России (2015, 2017), два раза становилась сильнейшей на Кубке России (2012, 2015), побеждала на командном чемпионате мира (2017). В возрасте 12 лет стала международным гроссмейстером, среди женщин в более юном возрасте это звание получила только Хоу Ифань. В июне 2019 года выиграла турнир претендентов в Казани. В рейтинге FIDE она занимает четвертое место (2578 баллов).

Чемпионки мира из СССР и России

Первой чемпионкой мира в 1927 году стала Вера Менчик, которая победила на турнире с участием 12 лучших шахматисток мира. Менчик родилась в Москве, однако в 15 лет переехала вместе с родителями в столицу Великобритании. Титулом она владела до 1944 года, пока не погибла в Лондоне в результате немецких бомбежек. С 1950 по 1988 год чемпионками мира были исключительно советские шахматистки - Людмила Руденко, Елизавета Быкова, Ольга Рубцова, Нона Гаприндашвили и Майя Чибурданидзе.

Из российских шахматисток чемпионским титулом владела Александра Костенюк - в 2008-2010 годах, 12 лет назад она победила на турнире по нокаут-системе в Нальчике.

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Матч за женскую шахматную корону
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