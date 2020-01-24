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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Фигуристка Щербакова заявила, что успешно справляется с проблемами роста

15-летняя спортсменка рассказала, что растет равномерно, без резких скачков, приводящих к раскоординации
Анна Щербакова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Анна Щербакова
© Сергей Бобылев/ТАСС

ГРАЦ /Австрия/, 24 января. /ТАСС/. Российская фигуристка Анна Щербакова успешно справляется с проблемами роста, взросление серьезно не влияет на ее катание. Об этом она рассказала журналистам после выступления с короткой программой на чемпионате Европы в австрийском Граце.

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15-летняя Щербакова, для которой чемпионат Европы является дебютным в карьере, получила за прокат 77,95 балла и занимает второе место.

"Расту я довольно равномерно, слава богу нет резких скачков, приводящих к раскоординации. Это иногда случается, но мы с этим справляемся. Мы много работаем, нацелены на результат, и тренеры нам очень в этом помогают", - сказала Щербакова.

Произвольную программу фигуристки представят в субботу.

Теги
Чемпионат Европы по фигурному катанию
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