Трусова: некоторые фигуристки в группе Тутберидзе хотят исполнять пятерные прыжки

В настоящее время ни один спортсмен в женском и мужском одиночном катании не исполнял прыжки в пять оборотов. Среди одиночниц впервые чисто исполнить четверной прыжок удалось занимающейся в группе Тутберидзе представительнице Казахстана Элизабет Турсынбаева (на чемпионате мира 2019 года). В арсенале Трусовой в текущем сезоне четыре четверных прыжка - лутц, флип, тулуп и сальхов.

"Фигурное катание развивается, все больше девочек, не только в России, но и в других странах, пытаются прыгать четверные, - сказала 15-летняя Трусова. - Младшие смотрят на нас, стараются делать больше, чем мы, у нас в группе есть девочки, которые хотят прыгать не четверные, как мы, а пятерные".