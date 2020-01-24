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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Трусова: некоторые фигуристки в группе Тутберидзе хотят исполнять пятерные прыжки

Пока ни один спортсмен в женском и мужском одиночном катании не делал такие прыжки
Александра Трусова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александра Трусова
© Сергей Бобылев/ТАСС

ГРАЦ /Австрия/, 24 января. /ТАСС/. Многие фигуристки, занимающиеся в группе Этери Тутберидзе, хотят исполнять прыжки в пять оборотов. Об этом журналистам рассказала подопечная Тутберидзе Александра Трусова.

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В настоящее время ни один спортсмен в женском и мужском одиночном катании не исполнял прыжки в пять оборотов. Среди одиночниц впервые чисто исполнить четверной прыжок удалось занимающейся в группе Тутберидзе представительнице Казахстана Элизабет Турсынбаева (на чемпионате мира 2019 года). В арсенале Трусовой в текущем сезоне четыре четверных прыжка - лутц, флип, тулуп и сальхов.

"Фигурное катание развивается, все больше девочек, не только в России, но и в других странах, пытаются прыгать четверные, - сказала 15-летняя Трусова. - Младшие смотрят на нас, стараются делать больше, чем мы, у нас в группе есть девочки, которые хотят прыгать не четверные, как мы, а пятерные".

Теги
Чемпионат Европы по фигурному катанию
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