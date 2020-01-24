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Футбол в России

ФК "Тамбов": Прядкин был бы переизбран президентом РПЛ, независимо от даты выборов

По словам спортивного директора клуба Павла Худякова, другой альтернативы нет

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сергей Прядкин был бы переизбран на пост президента Российской премьер-лиги (РПЛ), независимо от даты проведения выборов и регламента голосования. Такое мнение ТАСС высказал спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.

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58-летний Прядкин был досрочно переизбран 16 января на заседании общего собрания клубов РПЛ. Изначально выборы должны были состояться в апреле, когда подходил к концу срок полномочий президента организации. В пятницу избирком Российского футбольного союза (РФС) признал неправомерным переизбрание Прядкина и обязал РПЛ провести выборы президента организации в течение трех месяцев в полном соответствии с принципами и требованиями уставов Международной федерации футбола (ФИФА), Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и РФС.

"Думаю, другой альтернативы у нас нет, все клубы тогда проголосовали за. Сергей Прядкин - серьезный руководитель, специалист своего дела, и однозначно он был бы переизбран, - сказал Худяков. - У него большие связи в УЕФА, он очень много сделал для нашего футбола".

Прядкин работает в премьер-лиге (до 2018 года - Российская футбольная премьер-лига) с 2001 года. С 2007 года он занимает пост президента. В предыдущий раз он был переизбран 21 апреля 2015 года.

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Российский футбол
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