Фигуристы Тарасова и Морозов назвали тяжелым прокат произвольной программы на ЧЕ

"Теперь мы летим в Москву, там будут некоторые оргвопросы, потом шоу, а после улетаем и вскоре чемпионат мира, - сказал Морозов. - Не могу сказать, что это полностью была случайность, свои нюансы были сегодня. Мы давненько не выступали первым стартовым номером, тяжело сегодня было, конечно, оценку получают оба партнера, тренер детально говорит, кто что хорошо и плохо сделал, а так, конечно, у нас одна оценка на двоих".

"Физическое состояние нормальное, - добавил он. - Обычно у нас был акклиматизационный сбор, но не так давно был чемпионат России в Красноярске. Марина Олеговна (Зуева, тренер спортсменов - прим. ТАСС) не может оставаться с нами в Москве, поэтому мы полетели к ней. Оставаться для акклиматизации мы не стали, но особых проблем из-за этого я не чувствую, это глупости".

Фигурист отметил, что пара не испытывала проблем со льдом на соревнованиях. "Лед как лед, он везде практически одинаковый, - сказал Морозов. - Был полный зал, это приятно. На короткой программе было ползала, необычно, сегодня все нормально".