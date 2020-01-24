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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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Российские фигуристы заняли весь пьедестал на ЧЕ в соревнованиях спортивных пар

Победу одержали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
© Сергей Бобылев/ТАСС

ГРАЦ /Австрия/, 25 января. /ТАСС/. Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали золотые награды чемпионата Европы по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар. Турнир проходит в австрийском Граце.

Спортсмены показали результат 234,58 балла (82,34 в короткой программе и 152,24 - в произвольной). Серебро и бронзу также завоевали российские пары - Евгения Тарасова/Владимир Морозов (208,64; 73,50+135,14) и Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (206,53; 74,92+131,61) соответственно. Российские фигуристы на текущем чемпионате Европы на данный момент завоевали пять из шести медалей. В четверг в соревнованиях одиночников победу одержал Дмитрий Алиев, серебро завоевал Артур Даниелян.

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17-летняя Бойкова и 20-летний Козловский являются бронзовыми призерами чемпионата Европы (2019), серебряными призерами чемпионата мира среди юниоров (2017), победителями прошедшего в конце декабря в Красноярске чемпионата России, также в текущем сезоне россияне одержали две победы на этапах Гран-при - в России и Канаде. На чемпионате Европы в Граце Бойкова и Козловский установили мировой рекорд в короткой программе (82,34 балла).

25-летняя Тарасова и 27-летний Морозов являются двукратными чемпионами Европы (2017, 2018), серебряными (2019) и двукратными бронзовыми (2015, 2016) призерами турнира, двукратными чемпионами России (2018, 2019). В их активе также серебро Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, две серебряные (2018, 2019) и одна бронзовая (2017) награда мировых первенств.

17-летняя Павлюченко и 20-летний Ходыкин - победители чемпионата мира среди юниоров (2018), бронзовые призеры финала серии Гран-при среди юниоров (2018) и чемпионата России нынешнего сезона.

В субботу на чемпионате Европы произвольные программы покажут танцевальные дуэты и женщины. Завершится турнир 26 января показательными выступлениями.

Теги
РоссияЧемпионат Европы по фигурному катанию
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