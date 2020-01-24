Эффект "Парфюмера" и лидерство Косторной: российские фигуристки стартовали на ЧЕ

ГРАЦ /Австрия/, 24 января. /ТАСС/. Российские фигуристки Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова выступили с короткими программами на дебютном для себя взрослом чемпионате Европы, который проходит в австрийском Граце. Как и предполагалось до старта турнира, россиянки сходу захватили лидерство. Чемпионат Европы сильно отличается от этапов Гран-при и финалов серии. Причем не только названием и статусом, но и тем, что на европейском первенстве состав участников значительно шире. К примеру, в женском одиночном катании в короткой программе выступали сразу 37 женщин. Но есть у этих турниров и кое-что общее - например, и там, и там все болельщики главным образом собираются, чтобы увидеть выступление трех спортсменок из России.

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В пятницу Щербакова, Трусова и Косторная выступали в последней разминке, так что зрителям пришлось подождать. Первой из главных фаворитов турнира на лед вышла Щербакова. В нынешнем сезоне она исполняет программы чрезвычайной сложности, и речь не только про техническую составляющую. Магический саундтрек из фильма "Парфюмер" в короткой программе и "Жар-птица" Игоря Стравинского - в произвольной, интерпретировать такую музыку под силу лишь большим мастерам. При этом ее программы не приедаются со временем, как это случилось с ритм-танцем французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. Их аэробика из 80-х смотрелась прорывом в начале сезона, но затем уже не производила такого сильного впечатления. Королевский прокат "Парфюмер" Щербаковой же становится все лучше и лучше с каждым стартом. Чарующая легкость на грани невесомости, которую ощущаешь во время проката россиянки, завораживает. По реакции зрителей в Граце можно сказать, что Щербакова, подобно главному герою книги Жан-Батисту Греную, вплотную подобралась к разгадке секрета совершенства, способного подчинять зал. Безошибочные прыжковые элементы и дорожка шагов, в которой каждое движение попадает в музыкальные акценты, принесли ей 77,95 балла и промежуточное второе место. Когда фигуристка уходила со льда, организаторы для "перебивки" включили песню Аллы Пугачевой "Королева". Вряд ли это был осознанный выбор, но получилось красиво.

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Визуально Щербакова выглядела во время проката совершенно спокойной, но в беседе с журналистами призналась, что все же испытывала волнение. "Сегодня нервничала, это, возможно, и сказалось, но я рада - все элементы получились, это важные соревнования, я всегда нервничаю - иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Но это мой первый взрослый чемпионат Европы, и это ответственность. Вообще это помогает лучше показать себя", - сказала она. Следующей короткую программу представила Алена Косторная. Первый соревновательный день традиционно проходит под знаком 16-летней фигуристки. Высокое качество скольжения и презентация программ вкупе со сложнейшей технической заявкой стабильно приносят ей большие баллы. Именно ей принадлежит действующий мировой рекорд в короткой программе - 85,45 балла. Ее выступление получилось, как показалось, довольно легким, поэтому промежуточное лидерство с результатом 84,92 балла не стало сюрпризом. По завершении проката спортсменка отметила, что после Нового года столкнулась с проблемами при исполнении тройных прыжков. "После новогодних праздников я заново учила [тройные прыжки], падала, непонятно как летала, - призналась она. - После Нового года заново научилась, потому что была дикая раскоординация, думаю, это последствия праздников; я съездила на шоу, потом поняла, что выхожу на лед и не понимаю, как кататься". Всем пятерки 15-летняя Трусова выступала предпоследней. На утренней тренировке она в прогоне короткой программы не стала исполнять тройной аксель (сделала этот прыжок в два оборота), который разучила перед финалом Гран-при в Турине, после чего стало понятно, что фигуристка пошла на упрощение контента. Однако это решение не спасло ее от небольшой помарки - в прокате выезд с двойного акселя фигуристка сделала через так называемую тройку.

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