Матыцин: задача министра спорта на решающем этапе подготовки сборной к ОИ - не навредить

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин, занявший этот пост во вторник, сделает все необходимое, чтобы на заключительном этапе подготовки к Олимпиаде в Токио российские спортсмены и тренеры успешно подошли к главному старту четырехлетия. Об этом Матыцин заявил в интервью ТАСС.

"Подготовка к Олимпиаде идет полным ходом. Ее осуществляют тренеры сборных команд, им созданы оптимальные условия для этой работы. Сами федерации, Олимпийский комитет России и Министерство спорта нацелены на успешное выступление наших спортсменов в Японии", - подчеркнул Матыцин.

"Я пришел в Минспорт, когда работа по подготовке к Олимпиаде уже максимально проведена, остался заключительный этап. Моя задача сейчас как у врача - не навредить своими неаккуратными действиями. Поэтому будем делать все необходимое, чтобы с учетом требований спортивных федераций, спортсменов, тренеров и других специалистов эта подготовка на финальном этапе была успешной", - сказал министр спорта.

Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.