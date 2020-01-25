Рублев сыграет с немецким теннисистом Зверевым в четвертом круге Australian Open

В матче третьего круга 22-летний Зверев оказался сильнее испанца Фернандо Вердаско 6:2, 6:2, 6:4. В следующем круге седьмой сеяный турнира Зверев сыграет с россиянином Андреем Рублевым (17), который ранее в субботу победил бельгийца Давида Гоффена 2:6, 7:6 (7:3), 6:4, 7:6 (7:4).

Зверев находится на седьмой позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На его счету 11 титулов на турнирах ATP. В этом году он повторил свое лучшее достижение на Открытом чемпионате Австралии - выход в четвертый круг турнира.

Рублеву 22 года, в 2020 году он выиграл два турнира, в субботу россиянин одержал 11-ю победу подряд, он не потерпел ни одного поражения в текущем сезоне. Всего за карьеру спортсмен выиграл четыре турнира АТР, в рейтинге организации он занимает 16-е место. Лучшим результатом Рублева на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США в 2017 году.

Открытый чемпионат Австралии с призовым фондом $49,1 млн завершится 2 февраля. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.