{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Australian Open

Рублев сыграет с немецким теннисистом Зверевым в четвертом круге Australian Open

Немец оказался сильнее испанца Фернандо Вердаско в трех сетах

ТАСС, 25 января. Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Соревнования проходят в Мельбурне.

На эту тему
Андрей Рублев вышел в четвертый круг Australian Open

В матче третьего круга 22-летний Зверев оказался сильнее испанца Фернандо Вердаско 6:2, 6:2, 6:4. В следующем круге седьмой сеяный турнира Зверев сыграет с россиянином Андреем Рублевым (17), который ранее в субботу победил бельгийца Давида Гоффена 2:6, 7:6 (7:3), 6:4, 7:6 (7:4).

Зверев находится на седьмой позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На его счету 11 титулов на турнирах ATP. В этом году он повторил свое лучшее достижение на Открытом чемпионате Австралии - выход в четвертый круг турнира.

Рублеву 22 года, в 2020 году он выиграл два турнира, в субботу россиянин одержал 11-ю победу подряд, он не потерпел ни одного поражения в текущем сезоне. Всего за карьеру спортсмен выиграл четыре турнира АТР, в рейтинге организации он занимает 16-е место. Лучшим результатом Рублева на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США в 2017 году.

Открытый чемпионат Австралии с призовым фондом $49,1 млн завершится 2 февраля. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.

Теги
Australian Open
Реклама на ТАСС
Australian Open
Теннисист Рублев заявил, что позитивный настрой помог ему победить в матче Australian Open
В субботу россиянин переиграл бельгийца Давида Гоффена в матче третьего круга со счетом 2:6, 7:6 (7:3), 6:4, 7:6 (7:4)
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС