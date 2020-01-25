Андрей Рублев вышел в четвертый круг Australian Open

ТАСС, 25 января. Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над бельгийцем Давидом Гоффеном в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Соревнования проходят в Мельбурне.

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Встреча завершилась со счетом 2:6, 7:6 (7:3), 6:4, 7:6 (7:4) в пользу 22-летнего россиянина. Гоффен имел 11-й номер посева. В четвертом круге 17-й сеяный турнира Рублев встретится с победителем матча между испанцем Фернандо Вердаско и немцем Александром Зверевым (7), который пройдет позднее в субботу.

В 2020 году Рублев выиграл уже два турнира, россиянин одержал 11-ю победу подряд. Всего за карьеру на его счету четыре титула турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), в рейтинге организации спортсмен занимает 16-е место. Лучшим результатом Рублева на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США в 2017 году.

Открытый чемпионат Австралии с призовым фондом $49,1 млн завершится 2 февраля. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.