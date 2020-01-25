Павлюченкова обыграла вторую ракетку мира и вышла в четвертый круг Australian Open

ТАСС, 25 января. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова победила представительницу Чехии Каролину Плишкову в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:3) в пользу 28-летней россиянки. Ранее Плишкова выиграла все шесть предыдущих очных матчей на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). Павлюченкова занимает 30-е место в рейтинге WTA, 27-летняя чешка - второе. Теннисистка осталась последней представительницей России на турнире.

В четвертом раунде Павлюченкова сыграет с бывшей первой ракеткой мира Ангелик Кербер (18) из Германии. Немка во втором круге победила россиянку Светлану Кузнецову со счетом 6:3, 6:1. Встреча между Кербер и Павлюченковой пройдет в ночь на 26 января.

Россиянка дважды в карьере доходила до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии (2017, 2019). Также спортсменка вместе с чешкой Луцией Шафаржовой выходила в четвертьфинал в парном разряде в 2013 году. Лучшим результатом Плишковой является выход в полуфинал прошлогоднего розыгрыша. Кербер побеждала на турнире в 2016 году, а также выигрывала на Открытом чемпионате США (2016) и Уимблдоне (2018).

Открытый чемпионат Австралии завершится 2 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $49,1 млн. Действующей победительницей турнира в женском одиночном разряде является японка Наоми Осака.