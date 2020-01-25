Даниил Медведев сыграет с Вавринкой в четвертом круге Australian Open

ТАСС, 25 января. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл австралийца Алексея Попырина в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3, 6:2 в пользу 23-летнего россиянина, встреча продолжалась 1 час 47 минут. Спортсмены встретились во второй раз между собой, ранее теннисисты сыграли в июле 2019 года на Уимблдоне, в том матче победа осталась за Медведевым 6:7 (6:8), 6:1, 6:4, 6:4. Россиянин занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Попырин - 96-е.

В четвертом круге Открытого чемпионата Австралии четвертый сеяный турнира Медведев сыграет с трехкратным победителем турниров серии Большого шлема швейцарцем Станисласом Вавринкой, который находится на 15-й позиции в рейтинге ATP и посеян на турнире под тем же номером.

Медведев является победителем семи турниров ATP, его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США 2019 года. На Открытом чемпионате Австралии россиянин пока не проходил дальше четвертого круга.

Попырину 20 лет, он родился в Сиднее, родители спортсмена переехали в Австралию из России. На текущем турнире австралиец повторил свое лучшее достижение на турнирах серии Большого шлема.

Открытый чемпионат Австралии, призовой фонд которого составляет $49,1 млн, завершится 2 февраля. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.