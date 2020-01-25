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Футбол в России

Кокорин выйдет в составе "Зенита" во втором товарищеском матче подряд

Ранее футбольный клуб "Сочи" объявил, что нападающий будет выступать за команду на правах аренды до конца текущего сезона

ТАСС, 25 января. Российский нападающий Александр Кокорин выйдет в стартовом составе петербургского футбольного клуба "Зенит" на товарищеский матч против австрийского "Зальцбурга". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Встреча состоится на тренировочном сборе "Зенита" в Дохе. Полностью стартовый состав "Зенита" выглядит следующим образом: вратарь Михаил Кержаков; защитники Игорь Смольников, Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Йордан Осорио; полузащитники Магомед Оздоев, Вильмар Барриос, Бауыржан Исламхан (на просмотре), Олег Шатов; нападающие Кокорин, Артем Дзюба.

21 января футбольный клуб "Сочи" объявил, что Кокорин будет выступать за команду на правах аренды до конца текущего сезона. В тот же день Кокорин принял участие в товарищеском матче "Зенита" против катарского "Аль-Увайнаха" (10:0), в котором вышел на поле с капитанской повязкой и отметился тремя забитыми мячами.

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев 22 января сообщил ТАСС, что между петербургским клубом и "Сочи" достигнута договоренность о переходе Кокорина. Агент футболиста Кирилл Логинов отметил, что его клиент не собирается уходить из "Зенита".

Кокорину 28 лет, он выступал за "Зенит" с начала 2016 года по октябрь 2018-го, провел во всех турнирах 92 матча, забив 34 мяча и отдав 12 передач. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка России. С октября 2018 года Кокорин находился под стражей за участие в драках в центре Москвы. 9 мая 2019 года суд приговорил его к 1,5 года колонии общего режима, 17 сентября он вышел по УДО и подписал контракт с "Зенитом" до конца сезона.

Ранее форвард выступал за московское "Динамо" (2008-2015). В составе сборной России принимал участие в чемпионате мира (2014) и чемпионатах Европы (2012, 2016).

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