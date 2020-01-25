Кокорин выйдет в составе "Зенита" во втором товарищеском матче подряд

ТАСС, 25 января. Российский нападающий Александр Кокорин выйдет в стартовом составе петербургского футбольного клуба "Зенит" на товарищеский матч против австрийского "Зальцбурга". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Встреча состоится на тренировочном сборе "Зенита" в Дохе. Полностью стартовый состав "Зенита" выглядит следующим образом: вратарь Михаил Кержаков; защитники Игорь Смольников, Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Йордан Осорио; полузащитники Магомед Оздоев, Вильмар Барриос, Бауыржан Исламхан (на просмотре), Олег Шатов; нападающие Кокорин, Артем Дзюба.

21 января футбольный клуб "Сочи" объявил, что Кокорин будет выступать за команду на правах аренды до конца текущего сезона. В тот же день Кокорин принял участие в товарищеском матче "Зенита" против катарского "Аль-Увайнаха" (10:0), в котором вышел на поле с капитанской повязкой и отметился тремя забитыми мячами.

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев 22 января сообщил ТАСС, что между петербургским клубом и "Сочи" достигнута договоренность о переходе Кокорина. Агент футболиста Кирилл Логинов отметил, что его клиент не собирается уходить из "Зенита".

Кокорину 28 лет, он выступал за "Зенит" с начала 2016 года по октябрь 2018-го, провел во всех турнирах 92 матча, забив 34 мяча и отдав 12 передач. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка России. С октября 2018 года Кокорин находился под стражей за участие в драках в центре Москвы. 9 мая 2019 года суд приговорил его к 1,5 года колонии общего режима, 17 сентября он вышел по УДО и подписал контракт с "Зенитом" до конца сезона.

Ранее форвард выступал за московское "Динамо" (2008-2015). В составе сборной России принимал участие в чемпионате мира (2014) и чемпионатах Европы (2012, 2016).