Хачанов проиграл Кирьосу в матче третьего круга Australian Open

Встреча, которая длилась 4 часа 26 минут, завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 6:7 (7:9), 7:6 (10:8) в пользу 24-летнего австралийца. Россиянин по ходу матча отыгрался со счета 0-2 по партиям, однако уступил в решающем сете. 23-летний Хачанов занимает 17-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Кирьос - 26-е. Спортсмены провели вторую очную встречу, австралиец сравнял счет в личном противостоянии, в августе 2019 года на турнире в американском Цинциннати (штат Огайо) Хачанов победил 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2.

В следующем круге Кирьос сыграет с первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

Лучший результат Хачанова на турнирах серии Большого шлема - выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2019 года. На Australian Open россиянин ни разу не проходил в четвертый круг. В его активе четыре титула ATP, в том числе один на турнире серии "Мастерс".

Открытый чемпионат Австралии, призовой фонд которого составляет $49,1 млн, завершится 2 февраля. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.