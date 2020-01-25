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Australian Open

Хачанов проиграл Кирьосу в матче третьего круга Australian Open

Встреча завершилась победой австралийца в пяти сетах
Карен Хачанов EPA-EFE/FRANCIS MALASIG
Описание
Карен Хачанов
© EPA-EFE/FRANCIS MALASIG

ТАСС, 25 января. Российский теннисист Карен Хачанов уступил австралийцу Нику Кирьосу в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Соревнования проходят в Мельбурне.

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Встреча, которая длилась 4 часа 26 минут, завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 6:7 (7:9), 7:6 (10:8) в пользу 24-летнего австралийца. Россиянин по ходу матча отыгрался со счета 0-2 по партиям, однако уступил в решающем сете. 23-летний Хачанов занимает 17-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Кирьос - 26-е. Спортсмены провели вторую очную встречу, австралиец сравнял счет в личном противостоянии, в августе 2019 года на турнире в американском Цинциннати (штат Огайо) Хачанов победил 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2.

В следующем круге Кирьос сыграет с первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

Лучший результат Хачанова на турнирах серии Большого шлема - выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2019 года. На Australian Open россиянин ни разу не проходил в четвертый круг. В его активе четыре титула ATP, в том числе один на турнире серии "Мастерс".

Открытый чемпионат Австралии, призовой фонд которого составляет $49,1 млн, завершится 2 февраля. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.

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