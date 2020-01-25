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Шахматные турниры

Американец Каруана досрочно выиграл шахматный супертурнир в Вейк-ан-Зее

В партии 12-го тура он победил поляка Яна-Кшиштофа Дуду

ТАСС, 25 января. Гроссмейстер из США Фабиано Каруана белыми фигурами обыграл поляка Яна-Кшиштофа Дуду в 12-м туре и гарантировал себе победу в шахматном супертурнире в нидерландском Вейк-ан-Зее.

По итогам 12 туров Каруана набрал 9 очков. Шахматистам на турнире осталось сыграть по одной партии, Каруана опережает ближайшего преследователя норвежца Магнуса Карлсена на 1,5 очка. Таким образом, американец стал недосягаем для соперников.

Турнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Владимир Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году победил Сергей Карякин, представлявший тогда Украину, в 2019 году победу одержал Карлсен. Турнир завершится 26 января.

Теги
Шахматные турниры
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