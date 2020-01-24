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Матч за женскую шахматную корону

Горечь поражения. Александра Горячкина уступила в матче за шахматную корону

Россиянка уступила китаянке на тай-брейке
Цзюй Вэньцзюнь и Александра Горячкина Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Цзюй Вэньцзюнь и Александра Горячкина
© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 24 января. Россиянка Александра Горячкина проиграла обладательнице мировой шахматной короны китаянке Цзюй Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира. Призовой фонд матча за звание чемпионки мира составлял €500 тыс., победительница получит 55% от этой суммы (60% полагалось в случае победы без тай-брейка).

21-летняя Горячкина героически перевела матч на тай-брейк, выиграв "на заказ" в 12-й партии, но в пятницу проиграла китаянке по итогам четырех партий с укороченным контролем времени (25 минут с добавлением 10 секунд на ход) со счетом 1,5:2,5. Первая, вторая и четвертая партии завершились вничью, в третьей партии победила 28-летняя китаянка.

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов заявил, что выступление Горячкиной на турнире вселяет оптимизм. "Обидно, что Саша не выиграла тай-брейк, все-таки выигрышные позиции надо доводить до победы, - сказал Филатов. - Тем не менее она очень молода, и ее выступление позволяет с уверенностью смотреть в будущее. У Александры есть воля, есть цепкость, чтобы взять реванш и выиграть титул".

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Нынешний матч за шахматную корону был уникальным - он проходил в двух странах: России и Китае. Первая часть матча проходила в Шанхае с 5 по 12 января, вторая - во Владивостоке с 16 по 24 января. По итогам 12 партий с классическим контролем времени (90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого) в матче между Горячкиной и Цзюй Вэньцзюнь была зафиксирована ничья - 6:6. Цзюй Вэньцзюнь победила в четвертой, девятой и десятой партиях, Горячкина - в пятой, восьмой и 12-й, остальные партии завершились вничью.

Глава Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович отметил, что за ходом матча пристально смотрели сотни тысяч зрителей по всему миру. "Борьба, которая развернулась в Шанхае и Владивостоке, захватила сердца и умы сотен тысяч любителей шахмат по всему миру, - сказал Дворкович. - Это была борьба нервов, ошибок, опыта, эмоций, мастерства. Это были шахматы во всем их удивительном многообразии, спасибо участницам, что подарили шахматный праздник".

"Поздравляю Александру с блестящей, вдохновенной игрой, а чемпионку мира - с целеустремленностью, с которой она защитила титул", - добавил президент FIDE.

Горячкина вернется за победой

На церемонии закрытия чемпионата мира китаянка признала, что матч проходил на равных: "В целом матч прошел на равных - у моей соперницы тоже были шансы. Она очень молода, прогрессирует, и у нее очень интересная позиционная игра, Горячкина продолжает оказывать давление до самого конца. Завтра в Китае Новый год - это сумасшедший подарок для меня".

Цзюй Вэньцзюнь в мае 2018 года в матче за звание чемпионки мира, который проходил в Шанхае и Чунцине, обыграла обладательницу титула соотечественницу Тань Чжунъи. В ноябре того же года в Ханты-Мансийске она стала чемпионкой мира по нокаут-системе, победив в финале россиянку Екатерину Лагно. Также китаянка является двукратной победительницей Всемирной шахматной олимпиады (2016, 2018), двукратной чемпионкой мира по быстрым шахматам (2017, 2018), двукратной победительницей командного чемпионата мира (2009, 2011). В рейтинге FIDE она занимает второе место (2584 баллов), уступая китаянке Хоу Ифань (2664), которая сначала перешла в мужские соревнования, а затем сделала паузу в карьере.

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Горячкина имела все шансы выиграть на тай-брейке, но допустила слишком много ошибок, особенно в первых двух партиях, по ходу которых имела ощутимое преимущество над китаянкой. "Обидно, конечно, что не смогла выиграть. Но это хороший урок, хоть и горький опыт, - сказала Горячкина после завершения турнира. - Надеюсь, я вернусь и буду еще сильнее, не хватило уверенности, опыта и немного везения".

Горячкина дважды побеждала на чемпионатах России (2015, 2017), два раза становилась сильнейшей на Кубке России (2012, 2015), побеждала на командном чемпионате мира (2017). В возрасте 12 лет стала международным гроссмейстером, среди женщин в более юном возрасте это звание получила только Хоу Ифань. В июне 2019 года выиграла турнир претендентов в Казани. В рейтинге FIDE она занимает четвертое место (2578 баллов).

Теги
Дворкович, Аркадий ВладимировичРоссияКитайФилатов, Андрей ВасильевичГорячкина, Александра ЮрьевнаМатч за женскую шахматную корону
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