Горечь поражения. Александра Горячкина уступила в матче за шахматную корону

ТАСС, 24 января. Россиянка Александра Горячкина проиграла обладательнице мировой шахматной короны китаянке Цзюй Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира. Призовой фонд матча за звание чемпионки мира составлял €500 тыс., победительница получит 55% от этой суммы (60% полагалось в случае победы без тай-брейка). 21-летняя Горячкина героически перевела матч на тай-брейк, выиграв "на заказ" в 12-й партии, но в пятницу проиграла китаянке по итогам четырех партий с укороченным контролем времени (25 минут с добавлением 10 секунд на ход) со счетом 1,5:2,5. Первая, вторая и четвертая партии завершились вничью, в третьей партии победила 28-летняя китаянка. Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов заявил, что выступление Горячкиной на турнире вселяет оптимизм. "Обидно, что Саша не выиграла тай-брейк, все-таки выигрышные позиции надо доводить до победы, - сказал Филатов. - Тем не менее она очень молода, и ее выступление позволяет с уверенностью смотреть в будущее. У Александры есть воля, есть цепкость, чтобы взять реванш и выиграть титул".

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Нынешний матч за шахматную корону был уникальным - он проходил в двух странах: России и Китае. Первая часть матча проходила в Шанхае с 5 по 12 января, вторая - во Владивостоке с 16 по 24 января. По итогам 12 партий с классическим контролем времени (90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого) в матче между Горячкиной и Цзюй Вэньцзюнь была зафиксирована ничья - 6:6. Цзюй Вэньцзюнь победила в четвертой, девятой и десятой партиях, Горячкина - в пятой, восьмой и 12-й, остальные партии завершились вничью. Глава Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович отметил, что за ходом матча пристально смотрели сотни тысяч зрителей по всему миру. "Борьба, которая развернулась в Шанхае и Владивостоке, захватила сердца и умы сотен тысяч любителей шахмат по всему миру, - сказал Дворкович. - Это была борьба нервов, ошибок, опыта, эмоций, мастерства. Это были шахматы во всем их удивительном многообразии, спасибо участницам, что подарили шахматный праздник". "Поздравляю Александру с блестящей, вдохновенной игрой, а чемпионку мира - с целеустремленностью, с которой она защитила титул", - добавил президент FIDE. Горячкина вернется за победой На церемонии закрытия чемпионата мира китаянка признала, что матч проходил на равных: "В целом матч прошел на равных - у моей соперницы тоже были шансы. Она очень молода, прогрессирует, и у нее очень интересная позиционная игра, Горячкина продолжает оказывать давление до самого конца. Завтра в Китае Новый год - это сумасшедший подарок для меня". Цзюй Вэньцзюнь в мае 2018 года в матче за звание чемпионки мира, который проходил в Шанхае и Чунцине, обыграла обладательницу титула соотечественницу Тань Чжунъи. В ноябре того же года в Ханты-Мансийске она стала чемпионкой мира по нокаут-системе, победив в финале россиянку Екатерину Лагно. Также китаянка является двукратной победительницей Всемирной шахматной олимпиады (2016, 2018), двукратной чемпионкой мира по быстрым шахматам (2017, 2018), двукратной победительницей командного чемпионата мира (2009, 2011). В рейтинге FIDE она занимает второе место (2584 баллов), уступая китаянке Хоу Ифань (2664), которая сначала перешла в мужские соревнования, а затем сделала паузу в карьере.

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