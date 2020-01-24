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Матч за женскую шахматную корону

Дворкович: Горячкина показала вдохновенную игру в матче за мировую шахматную корону

Россиянка уступила китаянке Цзюй Вэньцзюнь на тай-брейке
Президент FIDE Аркадий Дворкович Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Президент FIDE Аркадий Дворкович
© Антон Новодережкин/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 24 января. /ТАСС/. Российская шахматистка Александра Горячкина продемонстрировала вдохновенную игру в матче за звание чемпионки мира. Такое мнение журналистам высказал глава Международной федерации шахмат (FIDE) Аркадий Дворкович.

На тай-брейке 21-летняя Александра Горячкина проиграла 28-летней китаянке Цзюй Вэньцзюнь по итогам четырех партий с укороченным контролем времени со счетом 1,5:2,5. Первая, вторая и четвертая партии завершились вничью, в третьей победила китаянка. После 12 партий с классическим контролем времени счет был равный - 6:6.

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"Борьба, которая развернулась в Шанхае и Владивостоке, захватила сердца и умы сотен тысяч любителей шахмат по всему миру, - сказал Дворкович. - Это была борьба нервов, ошибок, опыта, эмоций, мастерства. Это были шахматы во всем их удивительном многообразии. Спасибо участницам, что подарили шахматный праздник".

"Поздравляю Александру с блестящей, вдохновенной игрой, а чемпионку мира - с целеустремленностью, с которой она защитила титул", - добавил президент FIDE.

Призовой фонд матча за звание чемпионки мира составлял €500 тыс., победительница получит 55% от этой суммы (60% полагалось в случае победы без тай-брейка).

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Матч за женскую шахматную корону
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