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Матч за женскую шахматную корону

Филатов: игра Горячкиной в матче за корону позволяет с уверенностью смотреть в будущее

Россиянка проиграла китаянке Цзюй Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира по шахматам на тай-брейке
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Выступление российской шахматистки Александры Горячкиной в матче за звание чемпионки мира позволяет с уверенностью смотреть в будущее, она способна вернуть корону в Россию через два года. Об этом ТАСС заявил президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

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Горячкина проиграла Цзюй Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира по шахматам

Горячкина проиграла китаянке Цзюй Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира по шахматам на тай-брейке в пятницу. По итогам 12 партий с классическим контролем времени была зафиксирована ничья.

"Обидно, что Саша не выиграла тай-брейк. Все-таки выигрышные позиции надо доводить до победы, - сказал Филатов. - Тем не менее она очень молода, и ее выступление позволяет с уверенностью смотреть в будущее. У Александры есть воля, есть цепкость, чтобы взять реванш и выиграть титул".

Теги
Матч за женскую шахматную корону
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Матч за женскую шахматную корону
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