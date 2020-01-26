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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Свищев: тренеров и хореографов нужно поблагодарить за успех российских фигуристов на ЧЕ

На чемпионате Европы в австрийском Граце россияне завоевали 10 наград (четыре золотые, три серебряные и три бронзовые) из 12 возможных
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Тренеры и хореографы российских фигуристов заслужили большое уважение и слова благодарности в свой адрес за успешное выступление сборной России на чемпионате Европы в Австрии. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

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Россияне на турнире в Граце завоевали 10 наград (четыре золотые, три серебряные и три бронзовые медали) из 12 возможных. Ранее это удавалось фигуристам из СССР, которые завершали чемпионат Европы с десятью медалями в 1986 (2-4-4) и 1987 (3-4-3) годах.

"Чемпионат Европы оставил очень приятное впечатление. Это было круто! У нас растет достойная смена. Большое уважение и благодарность за это нужно выразить тренерам, хореографам, самим спортсменам", - отметил Свищев.

"Фигурное катание в России в надежных руках. Конечно, это еще не чемпионат мира, не было канадских, японских, американских спортсменов, но европейские фигуристы всегда оказывали достойную конкуренцию нашим ребятам. Например, вчера Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили четырехкратных чемпионов мира французов Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона", - добавил собеседник ТАСС.

Впервые за 14 лет российские фигуристы завоевали золотые медали во всех четырех дисциплинах. В женском одиночном катании победу одержала Алена Косторная, в мужском - Дмитрий Алиев, в соревнованиях спортивных пар золотые награды у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, у танцевальных дуэтов первенствовали Синицина и Кацалапов.

Теги
Свищёв, Дмитрий АлександровичЧемпионат Европы по фигурному катанию
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