Гарт: серебро саночника Репилова на этапе КМ, завоеванное в сильный дождь, дорогого стоит

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Лидер общего зачета Кубка мира по санному спорту россиянин Роман Репилов сумел занять второе место на этапе в латвийской Сигулде в очень непростых погодных условиях. Как сказала ТАСС президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт, серебряная награда российского саночника, завоеванная в воскресенье, дорогого стоит.

Первое место занял немец Йоханнес Людвиг (1.37,246), 23-летний Репилов уступил победителю по сумме двух заездов 0,017 секунды. Третье время показал австриец Давид Гляйршер (+0,022).

"У меня нет замечаний по выступлению ни к одному нашему спортсмену, так как соревнования сегодня проходили в очень плохих погодных условиях и при непрекращающемся сильном дожде, - подчеркнула Гарт. - Да и как судить ребят, когда такой выдающийся саночник, как немец Феликс Лох, не сумел сегодня обуздать погоду и трассу. Поэтому серебро Романа Репилова, поднявшегося на второе место с двадцать второго после первого заезда, дорогого стоит. Этот успех позволил ему еще увереннее закрепиться на первом месте в общем зачете Кубка мира".

Репилов сохранил лидерство в общем зачете Кубка мира, набрав 621 очко. На втором месте идет итальянец Доминик Фишналлер (510), третье место занимает австриец Йонас Мюллер (437).

На счету Репилова две серебряные и одна бронзовая награда чемпионата мира 2017 года. На европейских первенствах россиянин два раза становился серебряным (2016, 2019) и три раза - бронзовым призером (2016, 2018, 2020).

Следующий этап Кубка мира пройдет в немецком Оберхофе с 1 по 2 февраля.