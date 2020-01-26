Гарт заявила, что довольна выступлением российских саночников на этапе Кубка мира в Латвии

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт считает хорошим результат, показанный российскими спортсменами на завершившемся в воскресенье этапе Кубка мира в латвийской Сигулде. Об этом Гарт сообщила ТАСС.

В воскресенье Роман Репилов занял второе место в личной гонке, а Семену Павличенко не нашлось равных в спринте. Репилов, показавший в спринте 12-й результат, сумел за счет преимущества, добытого на двух предыдущих этапах, стать в третий раз в карьере победителем спринтерского зачета. Виктория Демченко в воскресном спринте была второй, а Татьяна Иванова - третьей. В итоговом зачете Кубка мира в спринте Иванова вторая, а Демченко - третья.

"В целом, я считаю, что наши спортсмены хорошо выступили в Сигулде, - сказала Гарт. - Погода в Латвии была очень странной (соревнования проводились при плюсовой температуре и дожде - прим. ТАСС), что не могло не отразиться на результатах. Но тем не менее нашим спортсменам удалось завоевать вчера и сегодня несколько наград. Порадовалась я за Романа Репилова, который к серебру в личной гонке добавил третий в своей карьере кубок мира в спринте, что говорит о целеустремленности и стабильности этого саночника".

Глава ФССР также отметила Павличенко, который в Сигулде одержал первую личную победу в сезоне. "В общем зачете Кубка мира Семен идет третьим, а Роман - первым. Между ними вклинился итальянец Доминик Фишналлер. Но ничего, у Павличенко еще будет возможность подняться выше", - считает Гарт.

Следующий этап Кубка мира пройдет с 1 по 2 февраля в немецком Оберхофе.