Испанские гандболисты во второй раз подряд стали чемпионами Европы

ТАСС, 26 января. Сборная Испании в финальном матче обыграла команду Хорватии со счетом 22:20 и во второй раз в истории стала чемпионом Европы. Соревнования прошли в Австрии, Норвегии и Швеции, финальный матч состоялся в Стокгольме.

По ходу предварительного и основного групповых этапов испанцы не потерпели ни одного поражения, обыграв команды Латвии, Германии, Нидерландов, Чехии, Австрии и Белоруссии, а также сыграв вничью со сборной Хорватии. В полуфинале испанцы победили команду Словении. Хорваты также прошли турнир без поражений, обыграв сборные Черногории, Белоруссии, Сербии, Австрии, Германии и Чехии, в полуфинале хорваты в дополнительное время переиграли норвежцев.

Для испанцев это золото стало вторым в истории, до этого они становились лучшими на прошлом первенстве в 2018 году. Также в активе испанской сборной победы на чемпионатах мира (2005, 2013) и бронзовые медали первенства 2011 года. На чемпионатах Европы они также четыре раза становились серебряными (1996, 1998, 2006, 2016) и дважды бронзовыми (2000, 2014) призерами. Сборная Испании получила прямую путевку на Олимпиаду в Токио, на Олимпийских играх испанцы трижды становились третьими (1996, 2000, 2008).

Сборная России не смогла преодолеть предварительный раунд турнира, проиграв сборным Венгрии, Исландии и Дании и заняла 22-е место, что стало худшим выступлением россиян на европейских первенствах. Российские гандболисты в третий раз подряд пропустят Олимпийские игры.

В квалификационном олимпийском турнире, который пройдет с 17 по 19 апреля в Норвегии, Германии и Франции, от Европы примут участие сборные Хорватии, Норвегии, Словении, Германии, Португалии, Швеции и Франции. В 2019 году путевку на Игры завоевала сборная Дании, выигравшая чемпионат мира.