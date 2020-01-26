Носов: Коби Брайант был примером для многих людей на земле

МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США Коби Брайант был примером для многих людей как добиваться своей цели. Об этом ТАСС рассказал двукратный серебряный призер чемпионатов мира Виталий Носов.

В воскресенье портал TMZ сообщил о гибели 41-летнего Брайанта в результате крушения вертолета в штате Калифорния. В катастрофе погибли пять человек, в том числе спортсмен.

"Нет слов, жуткая новость... Он был примером для миллиардов людей как бороться, достигать, оставаться верным своему делу", - сказал Носов.

Брайант всю карьеру в НБА провел в клубе "Лос-Анджелес Лейкерс" с 1996 по 2016 год. В 2008 году он был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала НБА.