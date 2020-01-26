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Гибель Коби Брайанта

Трамп назвал новость о смерти Коби Брайанта ужасной

Двукратный олимпийский чемпион погиб при крушении вертолета

ТАСС, 27 января. Президент США Дональд Трамп выразил сожаление в связи с гибелью в авиакатастрофе американского баскетболиста, пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и двукратного олимпийского чемпиона Коби Брайанта.

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"Сообщают, что великий баскетболист Коби Брайант и еще три человека погибли при крушении вертолета в Калифорнии. Это ужасная новость", - написал глава государства в своем Twitter.

В воскресенье портал TMZ сообщил, что частный вертолет, на борту которого, кроме спортсмена, находилось еще не менее трех человек, разбился в Калифорнии, никто не выжил. Впоследствии гибель баскетболиста подтвердили власти города Калабасас, где и произошла трагедия.

Брайант завершил игровую карьеру в 2016 году. Он пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала НБА, в составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка), 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.

В 2018 году он получил премию "Оскар" за лучший анимационный короткометражный фильм "Дорогой баскетбол".

Теги
Трамп, ДональдГибель Коби Брайанта
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