Гендиректор "Газпром Арены": стадион готов к Евро-2020 с точки зрения требований УЕФА

В Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа Евро-2020, а также один из четвертьфиналов. На первом этапе турнира сборная России проведет на домашней арене, которая во время Евро-2020 будет называться стадион "Санкт-Петербург", два матча - игры против бельгийцев и финнов состоятся 13 и 17 июня. 22 июня на стадионе "Санкт-Петербург" состоится очная встреча между этими соперниками команды Станислава Черчесова, которая в этот же день в Копенгагене сыграет со сборной Дании.

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Домашний стадион футбольного клуба "Зенит" "Газпром Арена" можно считать готовым к проведению матчей чемпионата Европы 2020 года с точки зрения требований Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор арены Владимир Литвинов.

"В процентах не буду оценивать готовность [стадиона], - сказал Литвинов. - Требования к стадиону формируются организаторами вплоть до самого мероприятия. По совокупности основных требований и факторов наш стадион, по сравнению с другими, практически готов".

"У организаторов существует классификация рисков - от красного до зеленого, - продолжил собеседник агентства. - В "красной-оранжевой" зоне у нас никаких вопросов нет, почти все в "зеленой". Поэтому и на данный момент стадион можно считать готовым к проведению Евро-2020 с точки зрения требований УЕФА; есть открытые вопросы, например, по обеспечению безопасности до и в период мероприятия, логистике, по адаптации стадиона для маломобильных категорий зрителей, по энергобезопасности, над которыми мы сейчас активно работаем со всеми заинтересованными сторонами. По оценкам УЕФА, готовность "Газпром Арены" находится на высоком уровне".

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.