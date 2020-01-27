Тарпищев: Медведев победил бы Вавринку на Australian Open, если бы играл умнее

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Даниил Медведев победил бы швейцарца Стэна Вавринку в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии, если бы играл умнее, по классу он сильнее. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 2:6, 4:6, 7:6 (7:2), 6:2 в пользу 34-летнего швейцарца, посеянного на турнире под 15-м номером, 23-летний Медведев имел четвертый номер посева.

"Даня обязан был выигрывать матч. Вначале решил задавить мощью, но не получилось, а после того, как повел 2-1 в матче, свалился на короткую игру, что позволило сопернику переломить ход встречи, - сказал Тарпищев. - Плюс, там Медведев уже потерял нить игры... Очень досадное поражение, потому что по классу игры Даня выше, если бы играл умно, то выиграл бы обязательно".

Медведев повторил свой лучший результат на Открытом чемпионате Австралии, дойдя до четвертого круга. Соперником Вавринки по четвертьфиналу может стать другой россиянин Андрей Рублев, который позднее в понедельник встретится с представителем Германии Александром Зверевым.

Открытый чемпионат Австралии, призовой фонд которого составляет $49,1 млн, завершится 2 февраля. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.