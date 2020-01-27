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Australian Open

Теннисист Рублев не смог выйти в четвертьфинал Australian Open

В четвертом круге россиянин уступил немцу Александру Звереву
Андрей Рублев EPA-EFE/MICHAEL DODGE
Описание
Андрей Рублев
© EPA-EFE/MICHAEL DODGE

ТАСС, 27 января. Российский теннисист Андрей Рублев завершил выступление на Открытом чемпионата Австралии, проиграв в четвертом круге представителю Германии Александру Звереву. Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу 22-летнего Зверева, который посеян на турнире под седьмым номером. Рублев имел 17-й номер посева. Всего теннисисты провели четыре матча между собой, во всех встречах сильнее был Зверев.

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Для Рублева выход в четвертый круг стал высшим достижением на Открытом чемпионате Австралии, он стал последним из российских теннисистов, кто выбыл из сетки в мужском одиночном разряде. Ранее в понедельник Даниил Медведев проиграл швейцарцу Стэну Вавринке в четвертом круге, в третьем круге Карен Хачанов уступил австралийцу Нику Кирьосу. Евгений Донской выбыл в первом круге после поражения от испанца Фернандо Вердаско. У женщин участие в турнире продолжает только Анастасия Павлюченкова, который вышла в 1/4 финала.

Рублеву 22 года, в 2020 году он выиграл два турнира, это поражение стало для него первым в текущем сезоне. Всего за карьеру спортсмен выиграл четыре турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), в рейтинге организации он занимает 16-е место. Лучшим результатом Рублева на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США в 2017 году.

Зверев находится на седьмой позиции в рейтинге АТР. На его счету 11 титулов на турнирах ATP. В этом году он вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, что стало его лучшим результатом на турнире и повторением его высшего достижения на турнирах серии Большого шлема.

Открытый чемпионат Австралии, призовой фонд которого составляет $49,1 млн, завершится 2 февраля. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.

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