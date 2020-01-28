Гендиректор "Газпром Арены" доволен тем, как на стадионе в декабре прошли хоккейные матчи

15 декабря сборная России в заключительном матче Кубка Первого канала на "Газпром Арене" обыграла команду Финляндии (2:0) в присутствии 67877 зрителей. 19 декабря СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ потерпел поражение от ЦСКА (0:1), за игрой наблюдали 61810 зрителей. Годом ранее на петербургском стадионе состоялись встречи с участием этих же команд - игру двух армейских клубов с трибун посмотрели 67770 человек (питерцы уступили со счетом 1:4), а матч россиян и финнов (5:0) - 71381 зритель.

МОСКВА, 28 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Домашний стадион футбольного клуба "Зенит" "Газпром Арена" практически идеально справился с проведением хоккейных матчей с участием сборной России и клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА в декабре 2019 года. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор арены Владимир Литвинов.

"В 2018-м было существенно посложнее, поскольку это был первый опыт преобразования футбольного стадиона в хоккейную арену, - сказал Литвинов. - Тогда были определенные трудности, поскольку и организаторы первый раз проводили в таком формате хоккей, и компании, отвечающие за лед и техническую часть. Для команды стадиона это было весьма непросто, учитывая тот факт, что тогда пришлось взять на себя часть функций организатора. Совместными усилиями удалось провести хоккей на высоком уровне".

"В 2019-м уже все шло по накатанной. Мы знали, как реализуются технические решения, мы понимали логистику, операционку. Поэтому в декабре 2019 года все прошло практически идеально и каких-то существенных трудностей не возникло. Стадион в очередной раз подтвердил свою мультифункциональность", - отметил собеседник агентства.

По словам Литвинова, в 2020 году помимо футбольных матчей на "Газпром Арене" планируется проведение только одного спортивного мероприятия. "В конце марта планируется проведение "Эко-ралли" - трековых соревнований автомобилей на экологических источниках энергии, - пояснил он. - Мероприятие очень интересного и необычного формата. В планах организаторов внутри чаши обустроить ледовое кольцо, по которому будут носиться автомобили".

"После этого мы начнем активную подготовку к Евро (чемпионату Европы 2020 года - прим. ТАСС), так что никаких событий кроме футбола больше не будет. А после Евро из неспортивных событий - три крупных концерта", - резюмировал гендиректор стадиона.

О "Газпром Арене" и Евро-2020

Открытая в 2017 году "Газпром Арена" была главным стадионом Кубка конфедераций 2017 года, на ней прошло четыре матча, включая финал между сборными Германии и Чили (1:0). Годом позже стадион принял семь матчей чемпионата мира, в том числе игру за третье место, в которой бельгийцы победили англичан (1:0). В 2021 году на стадионе в Санкт-Петербурге пройдет финал Лиги чемпионов.

Этим летом в Санкт-Петербурге состоятся три матча группового турнира Евро-2020, а также один из четвертьфиналов. На первом этапе турнира сборная России проведет на домашней арене, которая во время турнира будет называться стадион "Санкт-Петербург", два матча - игры против бельгийцев и финнов состоятся 13 и 17 июня. 22 июня на стадионе "Санкт-Петербург" состоится очная встреча между этими соперниками команды Станислава Черчесова, которая в этот же день в Копенгагене сыграет со сборной Дании.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.