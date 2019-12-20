Результат важнее шоу. ЦСКА с минимальным счетом победил СКА в матче КХЛ на "Газпром-Арене"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 1:0 победил петербургский СКА в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на футбольном стадионе "Газпром-Арена" в присутствии 61 810 зрителей.

СКА и ЦСКА во второй раз в рамках КХЛ встретились на этой арене. 22 декабря 2018 года уверенную победу со счетом 4:1 одержали хоккеисты столичной команды. Четыре дня назад на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге состоялся матч Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии (2:0). Теперь в активе "Газпром-Арены" четыре хоккейные встречи - в прошлом году россияне тоже победили здесь финнов (5:1). К такому масштабному событию СКА подготовил обширную развлекательную программу для болельщиков. Двери арены для зрителей открылись за два с половиной часа до стартового вбрасывания. Основной тематикой был Новый год. Почувствовать атмосферу приближающегося праздника помогли Дед Мороз и Снегурочка. В фойе работала выставка Музея хоккея, посвященная достижениям российской и советской сборных. Каждый желающий мог увидеть все завоеванные отечественными хоккеистами золотые олимпийские медали, а также копии свитеров сборных СССР и СНГ с победных Олимпиад. Для любителей активного отдыха были предложены танцевальные конкурсы и караоке. За полтора часа до начала матча на сцене в чаше арены выступили дуэт Artik & Asti.

Заканчивало предматчевую программу выступление олимпийской чемпионки по фигурному катанию 2018 года Алины Загитовой. 13 декабря 17-летняя спортсменка объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях, не прекращая при этом тренировки. Перед началом встречи она привела в восторг трибуны "Газпром-Арены" своим показательным выступлением, после чего вместе с дочерью первого вице-президента СКА Романа Ротенберга произвела символическое вбрасывание. "У нас отличные человеческие отношение. Мы с Алиной познакомились на Олимпиаде в Южной Корее. Часто контактируем, видимся на различных соревнованиях. Хорошо, что у Алины получилось по графику, невозможно придумать шоу лучше этого", - рассказал после игры Ротенберг. Благотворительность СКА СКА подходил к встрече с ЦСКА, имея в активе 12 побед подряд. За день до игры клуб из Санкт-Петербурга продлил контракт с вратарем Александром Самоновым до 2022 года, однако в заявку на армейское дерби 24-летний голкипер не попал. С первых минут вышел Магнус Хелльберг, который по ходу прошлого матча с череповецкой "Северсталью" (4:3 ОТ) был заменен после третьей пропущенной шайбы на Самонова. Запасным вратарем на игру был заявлен Алексей Мельничук. Выменянный у "Витязя" 12 декабря нападающий Миро Аалтонен проводил вторую игру в составе команды из Санкт-Петербурга. На встречу он вышел в роли центрального форварда первого звена. После приобретения финна в составе СКА оказалось семь легионеров - в заявку на игру с ЦСКА не попали нападающий Йори Лехтеря и защитник Давид Рундблад. В составе ЦСКА лишним иностранцем оказался форвард Марио Кемпе. Хоккеисты СКА к матчу на футбольном стадионе подготовили специальный комплект формы черного цвета. По дизайну он напоминал игровые свитера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия". После игры хоккеисты оставили свои автографы на форме, которая будет выставлена на продажу. Вырученные средства пойдут на адресную помощь детскому хоспису. "Мы каждый раз пытаемся сделать что-то новое для наших болельщиков. Для нас всегда очень важно, чтобы часть доходов пошла на благотворительность. Поэтому сделали дизайн, который на сегодняшний день является трендом. Номера на свитерах были читаемыми, даже сверху было видно очень хорошо, я специально зашел на верхний ярус и посмотрел", - рассказал Ротенберг. Русское "Эль-Классико" Сама игра не изобиловала красивыми комбинациями и опасными моментами. За первые два периода хоккеисты СКА нанесли только семь бросков в створ ворот Ильи Сорокина. Все решила одна шайба, заброшенная в середине третьего периода форвардом ЦСКА Сергеем Калининым, который раньше выступал за петербургскую команду.

"Матч шел до гола, до ошибки, мы ее совершили, поэтому такой результат получился. Лед со второго периода был не очень хороший, старались играть проще, но шайба постоянно прыгала, трудно было принять ее и отдать точный пас. Сегодня обе команды действовали надежно в обороне и старались не допустить ошибок", - отметил главный тренер СКА Алексей Кудашов. "Конечно, хотелось бы нам всем увидеть больше голов, осталось некоторое разочарование. Но сейчас такой хоккей, в котором много борьбы. Слабое место сегодняшнего матча - качество льда. Однако здесь все справедливо, ведь оно было одинаковым для обеих команд", - подчеркнул Ротенберг.

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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин сравнил встречу соперников с футбольным матчем чемпионата Испании между "Барселоной" и "Реалом", который состоялся в среду и завершился со счетом 0:0. "Хорошая игра, хоть и без большого количества забитых голов, команды много работали, старались минимизировать шансы соперника. Довольны победой, считаю, что ребята заслужили ее. Вчера в "Эль-Класико" было что-то похожее", - сказал Никитин. Оба тренера также подчеркнули важность результата в подобных встречах. Два очка оказались важнее попыток сыграть в открытый хоккей и порадовать зрителей обилием голов. Нацеленность на мировой рекорд Хоккеистам понравилось играть на футбольном стадионе. Сорокин отметил, что с удовольствием проводил бы все матчи КХЛ на таких больших аренах. Хелльберг подчеркнул, что встречи КХЛ на футбольных стадионах помогают развитию российского хоккея. Идея провести хоккейный матч на футбольном стадионе впервые прозвучала еще три года назад. Тогда "Газпром-Арена" только достраивалась к играм Кубка конфедераций 2017 года. Задуманное удалось осуществить через два года. Ротенберг подчеркнул, что Федерация хоккея России (ФХР) и СКА будут продолжать практику проведения встреч на футбольных стадионах и намерены установить мировой рекорд по посещаемости. Достижение было установлен в 2014 году на игре НХЛ между "Детройтом" и "Торонто" (2:3 Б). Встречу посетил 105 491 зритель. Рекорд посещаемости хоккейных матчей на территории России был установлен в прошлом году на игре между сборными России и Финляндии, которая прошла в присутствии 71 381 зрителя.

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