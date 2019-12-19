Никитин сравнил матч СКА и ЦСКА с прошедшим футбольным Эль-Класико

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин считает, что матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против петербургского СКА по содержанию игры был похож на встречу чемпионата Испании по футболу между "Барселоной" и "Реалом" (0:0) , которая состоялась в среду. Об этом Никитин рассказал на пресс-конференции.

В четверг ЦСКА переиграл СКА со счетом 1:0. Встреча прошла на футбольном стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге.

"Хорошая игра, хоть и без большого количества забитых голов, команды много работали, старались минимизировать шансы. Довольны победой, считаю, что ребята заслужили ее. Вчера Эль-Класико не смотрели? Было примерно то же самое", - сказал Никитин.

Встречу посетили 61 810 зрителей. "То, что было столько болельщиков, - это отличное подспорье для имиджа КХЛ", - отметил главный тренер ЦСКА.

ЦСКА набрал 55 очков в 37 матчах и вышел на первое место в Западной конференции КХЛ. СКА после 39 встреч идет вторым с 54 очками в активе. В следующем матче ЦСКА 22 декабря сыграет на выезде с подольским "Витязем", СКА в тот же день примет магнитогорский "Металлург".