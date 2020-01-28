Левитин: назначение Матыцина министром спорта не связано с решением допинговой проблемы

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Назначение Олега Матыцина на пост министра спорта РФ не связано с решением допинговой проблемы в российском спорте. Такое мнение помощник президента РФ Игорь Левитин высказал журналистам, отвечая на вопрос, решит ли проблему с допингом назначение нового министра спорта.

"Это не зависит от этого", - сказал Левитин.