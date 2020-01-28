Левитин: назначение Матыцина министром спорта не связано с решением допинговой проблемы

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Назначение Олега Матыцина на пост министра спорта РФ не связано с решением допинговой проблемы в российском спорте. Такое мнение помощник президента РФ Игорь Левитин высказал журналистам, отвечая на вопрос, решит ли проблему с допингом назначение нового министра спорта.
"Это не зависит от этого", - сказал Левитин.
Матыцин занял должность министра спорта в новом правительстве 21 января. До этого ведомство возглавлял Павел Колобков.
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря 2019 года лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия. Основанием для этого стали выводы следователей WADA, установивших факты манипуляций с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Сохранение идентичности базы данных, которая передавалась при посредничестве министерства спорта, являлось одним из условий восстановления РУСАДА в 2018 году.
Если Спортивный арбитражный суд (CAS) примет сторону WADA, российский спорт подвергнется санкциям: спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.