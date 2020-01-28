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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Левитин: назначение Матыцина министром спорта не связано с решением допинговой проблемы

Матыцин сменил на этом посту Павла Колобкова 21 января
Помощник президента РФ Игорь Левитин Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Помощник президента РФ Игорь Левитин
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Назначение Олега Матыцина на пост министра спорта РФ не связано с решением допинговой проблемы в российском спорте. Такое мнение помощник президента РФ Игорь Левитин высказал журналистам, отвечая на вопрос, решит ли проблему с допингом назначение нового министра спорта.

"Это не зависит от этого", - сказал Левитин.

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Матыцин занял должность министра спорта в новом правительстве 21 января. До этого ведомство возглавлял Павел Колобков.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря 2019 года лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия. Основанием для этого стали выводы следователей WADA, установивших факты манипуляций с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Сохранение идентичности базы данных, которая передавалась при посредничестве министерства спорта, являлось одним из условий восстановления РУСАДА в 2018 году.

Если Спортивный арбитражный суд (CAS) примет сторону WADA, российский спорт подвергнется санкциям: спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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