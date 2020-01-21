Новые лица. Как российский спорт встретил назначения Матыцина и Чернышенко

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Действующий глава Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин во вторник указом президента был назначен на пост министра спорта России. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко занял пост вице-премьера, в его ведении будут находиться и спортивные вопросы. 55-летний Матыцин сменил Павла Колобкова. В ноябре он единогласно был переизбран на пост президента FISU, которую возглавляет с 2015 года. Его полномочия в качестве руководителя международного студенческого спорта заканчиваются в 2023 году, министр уже сообщил, что намерен совмещать оба поста. Под руководством Матыцина были успешно проведены четыре Универсиады, в их числе значатся зимние Игры 2019 года в Красноярске, он также выступил инициатором новых проектов в деятельности FISU, среди которых присутствует 10-летняя стратегия развития организации и университетского спорта в мире, рассчитанная до 2027 года.

"Вопрос моего продолжения работы на посту президента FISU в ближайшее время будет решен. Никаких преград для совмещения работы на государственной службе и в международной федерации нет, поэтому оно возможно", - сказал Матыцин. Имя Матыцина также тесно связано с главным спортивным университетом страны. С 1986 по 2017 года он работал в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК). Сначала он был преподавателем, после этого стал деканом факультета индивидуального профессионального образования, с 2001 по 2006 год являлся ректором, а с 2006 по 2015 год - президентом вуза. Матыцин - призер чемпионата СССР и обладатель кубка страны по настольному теннису, он тренировал студенческую сборную вуза и привел ее к победе на студенческом чемпионате мира в 1992 году. "Я училась в университете физической культуры, когда Олег Васильевич был там ректором, все студенты считали его очень образованным и интеллигентным руководителем. Он в совершенстве знает английский язык, очень свободно разговаривает, это всегда ему помогало хорошо общаться с иностранными коллегами. В спорте есть проблемы в сфере образования и подготовки кадров. Надеемся, что Матыцин, работавший в сфере образования, уделит этому достаточно внимания", - поделилась воспоминаниями о работе Матыцина в вузе главный тренер сборной России по парусному спорту Наталья Иванова. "Олега Матыцина хорошо знают в отрасли, у него кристальная биография, очень достойная кандидатура. Уверен, что он будет активно способствовать развитию массового спорта, детско-юношеского спорта и спорта высших достижений. Он профессиональный спортивный функционер, доктор педагогических наук, профессор, возглавляющий международную организацию. Этот набор компетенций оптимально поможет развивать российский спорт", - считает глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Международная миссия Важной проблемой российского спорта являются допинговые вопросы, разбирательства по которым тянутся уже много лет. Одной из основных задач нового министра станет их решение. Еще в ноябре Матыцин в беседе с ТАСС высказал свою позицию на этот счет, по его словам, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) должно найти баланс в ограничительных мерах, применяемых к российским спортсменам. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус считает, что Матыцин обладает необходимым капиталом доверия, ему по силам мобилизовать все заинтересованные стороны и справиться с задачами.

"Матыцин производит впечатление открытого и профессионального человека. У него есть большой опыт управленческой спортивной деятельности, в том числе и международной. Очень важно, что он отчетливо понимает важность антидопинговой борьбы и поддерживает образовательную составляющую чистого спорта. Хочу также добавить, что РУСАДА участвовало в проекте "Академия волонтеров FISU" два года подряд", - отметила в беседе с ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая. Одобрительную оценку новым назначениям уже высказали ряд руководителей российских и международных спортивных федераций. Многие также отметили важный вклад в развитие российского спорта бывшего вице-премьера России Ольги Голодец и бывшего министра спорта Павла Колобкова. "Назначения Чернышенко и Матыцина - это великолепно. Если честно, я немного удивлен, потому что Дима [Чернышенко], казалось, не очень сильно интересуется политикой. Я удивлен, но желаю ему всего лучшего, он мой очень хороший друг. Я знаю его с 2005 года, уверен, что он принесет большую пользу России на новом посту", - сказал глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

"Мне очень импонирует Матыцин, я общался с ним на Универсиаде, много раз в Лозанне. У нас хорошие отношения с Олегом, знаю его много лет. Ольга Голодец и Павел Колобков большие профессионалы, но эти перемены необходимы, я рад новостям", - добавил Фазель. "Надо сказать большое спасибо Павлу Колобкову, который проделал большую работу. Матыцин - профессионал своего дела, его знают все в студенческом мире. Надеюсь и верю, что в такое сложно время он сделает все, чтобы справиться с проблемами, в том числе и допинговыми. Про Чернышенко могу сказать, что это прекрасный человек, который знает спорт, очень грамотный и хороший организатор, который имеет авторитет проведения Олимпиады в Сочи", - отметил глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Достойный выбор Чернышенко являлся президентом оргкомитета зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года в Сочи. С конца 2014 года он занимает пост президента КХЛ, с января 2015 года возглавлял холдинг "Газпром-медиа". Пока нет окончательной ясности, будет ли он совмещать все эти посты с деятельностью вице-премьера.