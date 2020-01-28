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Массовый спорт

Мамиашвили: рабочая группа по подготовке Совета при президенте обсудила значимые вопросы

Заседание рабочей группы прошло во вторник
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Рабочая группа по подготовке заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта затронула глобальные вопросы. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной России Михаил Мамиашвили.

Заседание рабочей группы прошло во вторник в Москве. На нем также присутствовали помощник президента РФ, заместитель председателя Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Игорь Левитин, министр спорта Олег Матыцин и глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин. В рамках заседания были подведены предварительные итоги реализации государственной программы РФ "Развитие физической культуры и спорта", федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" и федерального проекта "Спорт - норма жизни". Также обсуждался проект стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года.

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"Там 90% того, о чем мы разговаривали на протяжении десяти лет, вопросы, которые действительно в практике, глобальные, например, о роли федерации, возможности качественного сотрудничества и общей ответственности за развитие той или иной специализации по территориям, базы видов спорта, эффективность использования этого инструмента, - сказал Мамиашвили. - Интересы в комплексе, интересные возможности и пути к объединению усилий, той же науки, медицины. Объективно скажу - чувствуется, что работа проведена колоссальная, фундаментальная, в том числе и в практической плоскости, и вокруг повышения качества и эффективности использования всех возможностей, в том числе эффективности расходования средств, и прочее. Чувствуется, что если это будет окончательный материал к исполнению, я думаю, что будут качественные практические изменения во всей структуре развития спорта".

Последний Совет при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта прошел 10 октября 2019 года в Нижнем Новгороде.

Теги
РоссияЛукин, Владимир ПетровичЛевитин, Игорь ЕвгеньевичМатыцин, Олег Васильевич
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