Мамиашвили: рабочая группа по подготовке Совета при президенте обсудила значимые вопросы

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Рабочая группа по подготовке заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта затронула глобальные вопросы. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной России Михаил Мамиашвили.

Заседание рабочей группы прошло во вторник в Москве. На нем также присутствовали помощник президента РФ, заместитель председателя Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Игорь Левитин, министр спорта Олег Матыцин и глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин. В рамках заседания были подведены предварительные итоги реализации государственной программы РФ "Развитие физической культуры и спорта", федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" и федерального проекта "Спорт - норма жизни". Также обсуждался проект стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года.