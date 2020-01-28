Якушев заявил, что с интересом посмотрит на выступление молодых игроков на Шведских играх

ТАСС, 28 января. Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев заявил, что с интересом ждет предстоящие матчи шведского этапа хоккейного Евротура, на котором в составе сборной России выступят несколько игроков молодежной команды. Об этом Якушев рассказал порталу "Газета.Ru" .

Во вторник Федерация хоккея России объявила состав национальной команды на третий этап Евротура, в который вошли семь игроков, выступавших за молодежную сборную на проходившем в Чехии чемпионате мира. В Хельсинки и Стокгольме выступят защитники Александр Романов (ЦСКА) и Данила Галенюк (СКА), а также форварды Василий Подколзин, Иван Морозов, Кирилл Марченко (все - СКА), Дмитрий Воронков ("Ак Барс") и Григорий Денисенко ("Локомотив"). Одним из старших тренеров сборной России является нынешний главный тренер молодежной команды Валерий Брагин.

"В нынешнем составе много новичков, но нет сомнения в том, что все приглашенные ребята заслужили вызов в национальную команду, - сказал Якушев. - Интересно будет посмотреть в деле еще недавних игроков молодежной сборной, смогут ли они проявить себя на уровне национальной команды. Приглашенный в тренерский штаб Валерий Брагин поможет своим подопечным, с его помощью они быстрее смогут освоиться".

Шведские хоккейные игры пройдут с 6 по 9 февраля. Сборная России проведет вынесенный матч 6 февраля в Хельсинки против хозяев, а также игры 8 и 9 февраля против команд Швеции и Чехии.