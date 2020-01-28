Петиция о новом логотипе НБА с изображением Брайанта набрала более 1,6 млн подписей

ТАСС, 28 января. Петиция об изменении логотипа Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором будет использовано изображение бывшего игрока "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайанта, собрала более 1,6 млн подписей. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Сhange.org

Идея об изменении логотипа НБА появилась после гибели баскетболиста. Частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился 26 января недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

Логотип НБА остается неизменным с 1969 года. На данный момент на нем изображен также бывший баскетболист "Лейкерс", чемпион НБА Джерри Уэст.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2008 году был признан самым ценным игроком сезона НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала плей-офф НБА, в составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка), 26 января Джеймс обогнал Брайанта по этому показателю и вышел на третье место.