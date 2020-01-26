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Гибель Коби Брайанта

Сборная России по футболу выразила соболезнования в связи с гибелью Коби Брайанта

Бывший баскетболист погиб в результате крушения вертолета

ТАСС, 27 января. Сборная России по футболу выразила соболезнования в связи со смертью пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американца Коби Брайанта при крушении вертолета. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

В воскресенье в результате крушения вертолета в штате Калифорния погибли пять человек, в том числе 41-летний Брайант.

"Мы скорбим со всем миром. Покойся с миром, Коби", - говорится в сообщении.

Брайант завершил игровую карьеру в 2016 году. Он пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала НБА, в составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка), 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.

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Гибель Коби Брайанта
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