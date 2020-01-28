Тарпищев рассказал, что уговаривал теннисистку Макарову сыграть на Олимпиаде в Токио

МОСКВА, 28 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев уговаривал россиянку Екатерину Макарову не завершать карьеру сейчас, а сыграть на Олимпийских играх в Токио. Об этом он заявил ТАСС.

Обладательница золотой медали Олимпийских игр 2016 года в паре теннисистка Екатерина Макарова объявила о завершении профессиональной карьеры во вторник.

"Очень обидное решение, но причины, видимо, травмы. Я же считаю, что Макарова находится в хорошей форме и могла выступить на Олимпиаде, тем более у них с [Еленой] Весниной защищенный рейтинг. Я уговаривал не завершать карьеру сейчас, но это решение Екатерины, которое надо уважать", - сказал Тарпищев.

Собеседник агентства также добавил, что Веснина думает о завершении карьеры: "Насколько я знаю, Веснина сейчас тоже стоит перед этим непростым выбором".

Макаровой 31 год, в 2016 году в паре с Весниной она стала обладательницей золотых медалей Олимпийских игр, в 2018 году россиянки занимали первое место в парном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Макарова также является победительницей трех турниров WTA в одиночном разряде, в паре на ее счету 15 побед на турнирах под эгидой организации.

На турнирах серии Большого шлема лучшим результатом Макаровой в одиночном разряде является выход в полуфиналы Открытых чемпионатов Австралии (2015) и США (2014), в паре - победы на Уимблдоне (2017) и Открытых чемпионатах Франции (2013) и США (2014). Макарова побеждала на Открытом чемпионате США в миксте (2012).