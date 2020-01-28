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Футбол в России

ФК "Локомотив" подал в суд на Геркуса по итогам проведенного аудита

Исковое заявление о взыскании 144 млн рублей с бывшего генерального директора было подано клубом во вторник

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" был вынужден подать в суд на бывшего генерального директора железнодорожников Илью Геркуса в связи с вопросами по итогам проведенного аудита после смены руководства. Об этом ТАСС сообщил директор по связям с общественностью "Локомотива" Кирилл Брейдо.

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Во вторник на официальном сайте арбитражного суда Москвы была опубликована информация о том, что "Локомотив" подал исковое заявление о взыскании 144 млн рублей с Геркуса.

"В соответствии со стандартными процедурами, следующими за сменой руководства, был проведен аудит. По его результатам аудиторы сформировали перечень вопросов к предыдущим руководителям клуба. В связи с отсутствием ответов на заявленный в переписке перечень вопросов клуб был вынужден обратиться в суд для разрешения сложившихся разногласий", - сказал Брейдо.

Геркус работал в "Локомотиве" с лета 2016 года по декабрь 2018-го. Во время его пребывания в клубе "Локомотив" выиграл Кубок России сезона-2016/17, в сезоне-2017/18 клуб впервые за 14 лет стал чемпионом страны и пробился в групповой этап Лиги чемпионов. При Геркусе в "Локомотив" пришли такие футболисты, как Джефферсон Фарфан, Бенедикт Хёведес, Гжегож Крыховяк, Федор Смолов, также при нем в клуб вернулся главный тренер Юрий Семин, при котором "Локомотив" выиграл свои первые чемпионские титулы в 2002 и 2004 годах.

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