Крикунов: хоккеисты московского "Динамо" в матче с рижским берегли силы на "Спартак"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Игроки московского "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с одноименной командой из Риги действовали не в полную силу и берегли энергию на следующую встречу со "Спартаком". Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов.

Встреча между московским и рижским "Динамо" в столице России завершилась победой хозяев со счетом 5:2.

"Мы начали по-разгильдяйски, хотя предупреждали ребят, заранее думали, что легко выиграем, но игра складывалась для нас очень тяжело. Рижане хорошо играли, имели достаточно моментов, хорошо, что забили мало. Не очень довольны сегодняшней игрой, но результат есть, это уже неплохо. Может быть, игроки берегли силы к следующей игре, играли не в полную силу", - отметил Крикунов.

В составе "Динамо" несколько матчей пропустили нападающие Андре Петерссон, Даниил Апальков и Максим Афиногенов. "У нас в команду зашла болезнь, она идет уже второй месяц. Афиногенов заболел, вчера у него была температура 39,6, Апальков травмирован, должен сыграть если не в ближайших играх, то после паузы на Евротур. Петерссон вызван в сборную, позвоните в Федерацию хоккея Швеции, может, они не следят за игроками, человек травмирован, сегодня первый раз тренировался", - пояснил Крикунов.

По ходу встречи два игрока "Динамо", Михал Чайковски и Даниил Тарасов, получили дисциплинарные десятиминутные штрафы за неспортивное поведение, после чего Тарасов не появлялся на льду. "А что с судьями разговаривать? Я только один раз в жизни помню, чтобы судья поменял свое решение, и то он потом закончил. Чайковски я сказал, что это его последнее удаление, вы еще не знаете, накажу я его или нет", - сказал Крикунов.

Московское "Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 71 очко после 54 игр. В следующем матче бело-голубые 1 февраля на выезде сыграют со "Спартаком", который идет пятым с 68 очками после 53 матчей.