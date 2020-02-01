Отец Нойштедтера: работа нового спортивного директора ФК "Динамо" даст плоды в будущем

"Динамо" в субботу объявило о назначении 58-летнего Бувача на пост спортивного директора. Этот пост был вакантным с октября 2019 года, когда московский клуб покинул Роман Орещук.

"Бувач - очень солидный, понимает жизнь и свое дело, - сказал Нойштедтер-старший. - Он всегда был очень спокойным и конкретным, старался не выделяться. Его назначение - работа на перспективу? Все клубы хотят добиваться большего, развиваться, как и "Динамо"; конечно, то, что есть сейчас, важно, но нельзя забывать, что работа здесь и сейчас дает плоды в будущем".

"Желько - очень квалифицированный специалист, как человек и как футболист он очень хороший, очень конкретный, - отметил собеседник агентства. - Бувач знает то, что делает - это было видно и по его игре, и по жизни. И потом, они с Юргеном Клоппом вместе начинали работать в "Майнце" и делали это очень хорошо - результаты дают о себе знать".

"Динамо" после 19 туров занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка. В первом после зимней паузы, 20-м туре национального первенства бело-голубые 29 февраля на своем поле сыграют с московским "Спартаком".

Карьера Желько Бувача

Бувач выступал вместе с Нойштедтером-старшим в составе германского "Майнца" в сезоне-1994/95. С 2005 по 2008 год после завершения карьеры игроков они работали вместе в структуре этого клуба. Боснийский тренер был помощником главного тренера Юргена Клоппа в "Майнце" и дортмундской "Боруссии", а также в английском "Ливерпуле". Он помог Клоппу вернуть "Майнц" в высший дивизион чемпионата Германии, а также работал в тренерском штабе "Боруссии", когда дортмундцы стали чемпионами страны (сезон-2010/11, 2011/12).

Вместе с Клоппом Бувач перешел в "Ливерпуль", но покинул английскую команду в апреле 2018 года. Бувач неоднократно заменял Клоппа на посту главного тренера в отдельных играх, когда тот получал дисквалификации.