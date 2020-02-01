{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Отец Нойштедтера: работа нового спортивного директора ФК "Динамо" даст плоды в будущем

Бывший партнер Желько Бувача по немецкому "Майнцу" считает его очень квалифицированным специалистом

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Приглашение боснийского специалиста Желько Бувача на пост спортивного директора московского футбольного клуба "Динамо" принесет плоды в будущем. Такое мнение ТАСС высказал бывший партнер Бувача по немецкому "Майнцу", отец полузащитника "Динамо" и сборной России Романа Нойштедтера Петр Нойштедтер.

На эту тему
Бывший помощник тренера "Ливерпуля" Клоппа стал спортивным директором московского "Динамо"

"Динамо" в субботу объявило о назначении 58-летнего Бувача на пост спортивного директора. Этот пост был вакантным с октября 2019 года, когда московский клуб покинул Роман Орещук.

"Бувач - очень солидный, понимает жизнь и свое дело, - сказал Нойштедтер-старший. - Он всегда был очень спокойным и конкретным, старался не выделяться. Его назначение - работа на перспективу? Все клубы хотят добиваться большего, развиваться, как и "Динамо"; конечно, то, что есть сейчас, важно, но нельзя забывать, что работа здесь и сейчас дает плоды в будущем".

"Желько - очень квалифицированный специалист, как человек и как футболист он очень хороший, очень конкретный, - отметил собеседник агентства. - Бувач знает то, что делает - это было видно и по его игре, и по жизни. И потом, они с Юргеном Клоппом вместе начинали работать в "Майнце" и делали это очень хорошо - результаты дают о себе знать".

"Динамо" после 19 туров занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка. В первом после зимней паузы, 20-м туре национального первенства бело-голубые 29 февраля на своем поле сыграют с московским "Спартаком".

Карьера Желько Бувача

Бувач выступал вместе с Нойштедтером-старшим в составе германского "Майнца" в сезоне-1994/95. С 2005 по 2008 год после завершения карьеры игроков они работали вместе в структуре этого клуба. Боснийский тренер был помощником главного тренера Юргена Клоппа в "Майнце" и дортмундской "Боруссии", а также в английском "Ливерпуле". Он помог Клоппу вернуть "Майнц" в высший дивизион чемпионата Германии, а также работал в тренерском штабе "Боруссии", когда дортмундцы стали чемпионами страны (сезон-2010/11, 2011/12).

Вместе с Клоппом Бувач перешел в "Ливерпуль", но покинул английскую команду в апреле 2018 года. Бувач неоднократно заменял Клоппа на посту главного тренера в отдельных играх, когда тот получал дисквалификации.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Российский саночник Павличенко занял второе место на этапе Кубка мира в Германии
Роман Репилов стал восьмым и сохранил лидерство в общем зачете
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС