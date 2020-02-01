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Глава UFC заявил, что реванш Нурмагомедов - Макгрегор может пройти осенью

Первый бой прошел в 2018 году и завершился победой россиянина
Глава UFC Дэйна Уайт AP Photo/Gregory Payan
Описание
Глава UFC Дэйна Уайт
© AP Photo/Gregory Payan

ТАСС, 1 февраля. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что реванш между российским бойцом смешанного стиля Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором может состояться осенью 2020 года. Его комментарий приводит телеканал ESPN.

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18 апреля Нурмагомедов на турнире UFC 249 проведет поединок против американца Тони Фергюсона. Бой пройдет в Нью-Йорке. Победитель этого поединка встретится с Макгрегором.

"Если Нурмагомедов победит, то, вероятно, не будет драться до осени из-за наступления Рамадана. Макгрегор говорит, что не хочет ждать. Но ему придется подождать до осени, так что речь идет о сентябре, октябре, ноябре", - сказал Уайт.

Первый бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоялся осенью 2018 года в США и завершился победой россиянина болевым приемом в четвертом раунде.

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