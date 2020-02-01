Бывший спортивный директор ФК "Динамо" не видит проблемы в отсутствии опыта у Бувача

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Отсутствие опыта работы в должности спортивного директора у Желько Бувача, занявшего этот пост в московском футбольном клубе "Динамо", не должно смущать. Такое мнение ТАСС высказал предыдущий спортивный директор бело-голубых Роман Орещук, работавший в клубе с июня по октябрь 2019 года.

"Динамо" объявило о назначении 58-летнего Бувача на пост спортивного директора в субботу, на предыдущих местах работы босниец не занимал подобной должности. Бувач работал помощником главного тренера Юргена Клоппа в германских "Майнце" и "Боруссии" (Дортмунд), а также в английском "Ливерпуле", помог ему вернуть "Майнц" в высший дивизион чемпионата Германии, а также работал в тренерском штабе "Боруссии", когда дортмундцы стали чемпионами страны (сезон-2010/11, 2011/12). Вместе с Клоппом Бувач перешел в "Ливерпуль", но покинул английскую команду в апреле 2018 года. Бувач неоднократно заменял Клоппа на посту главного тренера в отдельных играх, когда тот получал дисквалификации.

"Дай бог, чтобы у него все получилось, - сказал Орещук. - У такого клуба, как "Динамо", должен быть спортивный директор. Не знаю Бувача как спортивного директора, только как помощника Юргена Клоппа, раз руководство клуба приняло такое решение, значит, оно знает, что делает. Хочется пожелать ему и "Динамо" удачи".

"Все когда-то бывает в первый раз. Знания и связи у него есть, футбол понимает - не зря был помощником у такого тренера. Руководство приняло такое решение, нужно его уважать", - отметил собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, не смущает ли отсутствие у Бувача опыта работы в качестве спортивного директора.

По мнению Орещука, назначение Бувача вписывается в стратегию развития "Динамо". "Никто не скрывал, что у "Динамо" амбициозные планы - так было с самого начала. [Председатель совета директоров клуба] Юрий Соловьев - амбициозный руководитель. Он системный человек, поэтому не вижу тут ничего удивительного", - резюмировал бывший спортивный директор "Динамо".

"Динамо" после 19 туров занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка. В первом после зимней паузы, 20-м туре национального первенства бело-голубые 29 февраля на своем поле сыграют с московским "Спартаком".