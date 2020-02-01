Тренер Чудинов: погода в Оберхофе помогла саночнику Павличенко поймать удачу в "трек-лото"

В субботу Павличенко стал вторым на этапе Кубка мира, который проходил в Оберхофе (Германия). Он уступил только немецкому спортсмену Йоханнесу Людвигу.

"У меня сегодня нет претензий к выступлению ни одного нашего саночника. Но, как и неделю назад, в ход соревнований вмешалась погода - сегодня в Оберхофе идет непрекращающийся дождь. Тем, кому выпало во втором заезде ехать в первой десятке, имели шансы на успех, а остальным оставалось только злиться на погоду. Здесь все говорят, что соревнования проходили на "трек-лото", поэтому можно считать, что Семену Павличенко сегодня удалось выиграть в "трек-лото" второй приз, а от других удача отвернулась", - сказал Чудинов.

Несмотря на восьмое место на германском этапе, в общем зачете Кубка мира продолжает лидировать россиянин Роман Репилов, набравший 695 очков. На второй позиции находится итальянец Доминик Фишналлер (634), на третьей - Павличенко (609). Этап Кубка мира завершится в воскресенье. Чемпионат мира пройдет в Сочи с 14 по 16 февраля.