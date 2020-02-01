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Зимние олимпийские виды спорта

Тренер Чудинов: погода в Оберхофе помогла саночнику Павличенко поймать удачу в "трек-лото"

Россиянин занял второе место на этапе Кубка мира

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Дождливая погода помогла российскому саночнику Семену Павличенко занять второе место на седьмом этапе Кубка мира. Такое мнение высказал ТАСС главный тренер сборной России Сергей Чудинов.

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В субботу Павличенко стал вторым на этапе Кубка мира, который проходил в Оберхофе (Германия). Он уступил только немецкому спортсмену Йоханнесу Людвигу.

"У меня сегодня нет претензий к выступлению ни одного нашего саночника. Но, как и неделю назад, в ход соревнований вмешалась погода - сегодня в Оберхофе идет непрекращающийся дождь. Тем, кому выпало во втором заезде ехать в первой десятке, имели шансы на успех, а остальным оставалось только злиться на погоду. Здесь все говорят, что соревнования проходили на "трек-лото", поэтому можно считать, что Семену Павличенко сегодня удалось выиграть в "трек-лото" второй приз, а от других удача отвернулась", - сказал Чудинов.

Несмотря на восьмое место на германском этапе, в общем зачете Кубка мира продолжает лидировать россиянин Роман Репилов, набравший 695 очков. На второй позиции находится итальянец Доминик Фишналлер (634), на третьей - Павличенко (609). Этап Кубка мира завершится в воскресенье. Чемпионат мира пройдет в Сочи с 14 по 16 февраля.

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Зимние олимпийские виды спорта
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