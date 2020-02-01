Кушнарев: поле станет одним из козырей сборной Бельгии в матче с российскими регбистами

СОЧИ, 1 февраля. /ТАСС/. Домашнее поле может стать для сборной Бельгии одним из козырей в матче второго тура чемпионата Европы по регби против команды России. Такое мнение ТАСС в субботу высказал российский регбист Юрий Кушнарев.

Тренер сборной России по регби считает, что матч чемпионата Европы с испанцами был равным

Сборная России в первом матче европейского первенства уступила команде Испании со счетом 12:31. Во втором туре чемпионата Европы россиянам предстоит встретиться с бельгийцами, игра пройдет в Брюсселе 8 февраля.

"Сборная Бельгии составлена из довольно массивных игроков, это огромные ребята с животами, которые играют в силовое регби. К тому же они играют на не очень хорошем поле, используя его как один из козырей. Играют в медленное регби, замедляют мяч, сбивают темп", - отметил Кушнарев.

"Минут 40 бельгийцы всегда остаются в игре и борются, так что в матче с ними не стоит расслабляться. Думаю, они аутсайдеры этого турнира, но уважение к ним стоит проявить", - заключил собеседник ТАСС.

Чемпионат Европы завершится 15 марта.