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Летние неолимпийские виды спорта

Кушнарев: поле станет одним из козырей сборной Бельгии в матче с российскими регбистами

Российский регбист отметил, что бельгийцы благодаря плохому газону замедляют темп игры

СОЧИ, 1 февраля. /ТАСС/. Домашнее поле может стать для сборной Бельгии одним из козырей в матче второго тура чемпионата Европы по регби против команды России. Такое мнение ТАСС в субботу высказал российский регбист Юрий Кушнарев.

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Сборная России в первом матче европейского первенства уступила команде Испании со счетом 12:31. Во втором туре чемпионата Европы россиянам предстоит встретиться с бельгийцами, игра пройдет в Брюсселе 8 февраля.

"Сборная Бельгии составлена из довольно массивных игроков, это огромные ребята с животами, которые играют в силовое регби. К тому же они играют на не очень хорошем поле, используя его как один из козырей. Играют в медленное регби, замедляют мяч, сбивают темп", - отметил Кушнарев.

"Минут 40 бельгийцы всегда остаются в игре и борются, так что в матче с ними не стоит расслабляться. Думаю, они аутсайдеры этого турнира, но уважение к ним стоит проявить", - заключил собеседник ТАСС.

Чемпионат Европы завершится 15 марта.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
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